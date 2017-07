Thomas Delaney (links) und Ludwig Augustinsson im Zimmerduell. (Screenshot/Youtube)

Delaney und Augustinsson kennen sich schon länger. Erst spielten sie beim FC Kopenhagen zusammen und seit Kurzem nun auch bei Werder. Das zahlt sich aus: Im "Zimmerduell" bei "Werder-TV" kommt das Duo auf sechs Übereinstimmungen. Viermal sind sich die beiden allerdings auch uneinig.

Besonders die Frage "Wer ist der Boss?" löst Diskussionen aus. Beide halten sich für den Anführer, doch Delaney betont: "I'm still your captain!" In Kopenhagen war der Däne nämlich Mannschaftsführer. Dass Delaney die besseren Witze erzählt, gibt dagegen auch Augustinsson zu. Anschließend scheitert Delaney allerdings bei dem Versuch, einen Witz zum Besten zu geben. Hier ist das Video: