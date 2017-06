Davie Selkes (links) Verpflichtung hat sich zerschlagen. Serge Gnabry hat Bremen verlassen. Muss man sich deswegen Sorgen um Werder machen? (imago)

Man könnte anfangen, sich Sorgen zu machen. Davie Selke geht lieber zur Hertha als zu Werder. Serge Gnabry hat den Abflug aus Bremen gemacht. Bei Andre Hahn, der auf dem Markt ist, bietet Werder nicht mit. Nationaltorwart Ron-Robert Zieler ist zu teuer. Und auch Jiri Pavlenka von Slavia Prag, der nächste potenzielle Werder-Torwart, wird so einfach nicht zu kriegen sein. Was ist los bei Werder? Will denn keiner mehr nach Bremen?

So schlimm ist es nicht. Natürlich hätten Werder Profis wie Selke, Gnabry oder Zieler gut zu Gesicht gestanden. Und Absagen und Abgänge machen sich in der Außenwirkung nie gut. Absagen und Abgänge gehören aber zum Geschäft, erst recht in Zeiten, in denen die Kommunikationswege kürzer und direkter werden und Präsidenten twittern (wie der von Slavia), Spieler bei Facebook posten und Berater immer häufiger Anfragen an die Öffentlichkeit lancieren, um das Interesse an ihren Klienten zu steigern.

Außerdem: Auch Otto Rehhagel und Willi Lemke oder Thomas Schaaf und Klaus Allofs haben nicht jeden Spieler gekriegt, den sie wollten. Auch nicht zu Werders Glanzzeiten. Deshalb muss man jetzt nicht verrückt spielen (auch wenn vor allem die Suche nach einem Torwart bisher erfolglos war und auf viele kurios wirkt, da Werder eine potenzielle Nummer eins ja eigentlich längst im Kader hat. Aber die Personalie Felix Wiedwald ist nochmal ein ganz eigenes Thema).

Die Wahrheit ist: Werder beginnt die Vorbereitung in drei Wochen, die Saison startet in zwei Monaten, und das Transferfenster schließt in zehn Wochen. Mit anderen Worten: Auch wenn frühestmögliche Klarheit in Personalfragen unbedingt wünschenswert wäre – Werder hat noch ganz schön viel Zeit. Im vergangenen Jahr kam Max Kruse Anfang August, Serge Gnabry und Robert Bauer wechselten noch später. Echte Sorgen muss man sich deshalb erst machen, wenn Werder in fünf, sechs Wochen immer noch einen Torwart, einen Innenverteidiger und einen Mittelstürmer sucht. Im Moment darf man noch ganz cool bleiben.