Dass es für Luca Plogmann in seiner noch jungen Karriere nur sehr langsam vorangeht, kann man nicht gerade behaupten. Seit Anfang Juni hat der 17-jährige Torwart in einem Endspiel gestanden: mit Werders U17 gegen die Bayern im Finale um die deutsche Meisterschaft. Plogmann ist sehr schnell danach mit den Profis in ein zehntägiges Trainingslager nach Österreich gefahren. Und am Sonntag hat er zum ersten Mal in der Profimannschaft im Tor gespielt.

Daran, dass Werder 3:0 in Osnabrück siegte, hatte Plogmann seinen Anteil; am besten sichtbar in der 70. Minute, als er sich vor VfL-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt aufbaute, der allein vor ihm aufgetaucht war. Wriedt wartete, dass Plogmann eine Bewegung machte. Doch der Werder-Torwart blieb einfach stehen, machte sich groß, bis Wriedt irgendwann schoss, schießen musste, aber da war es schon zu spät. An Plogmann kam der Ball nicht mehr vorbei. So cool, wie Plogmann in dieser Szene reagierte, so trocken beantwortete er hinterher auch die Fragen der Reporter. Angesprochen auf seine Großtat sagte er nur: „Als Torwart hält man gerne Bälle.“

Drobny ist Plogmanns Mentor

Große Sprüche klopft der Abiturient aus Habenhausen nicht. Das ist ganz im Sinne der Sportlichen Leitung, die weiß, dass sie in Plogmann eines der größten deutschen Torwarttalente seines Jahrgangs im Verein hat. Aber das Tempo, das Plogmanns Laufbahn zuletzt genommen hat, wird sich nun verlangsamen. Sportchef Frank Baumann sagte nach dem Osnabrück-Spiel: „Luca hat sein Talent bestätigt. Er wird jetzt Stück für Stück aufgebaut.“ Das heißt, dass er weiterhin eng an der Profimannschaft bleibt. Spielen jedoch wird er in der U19.

Plogmann hat damit kein Problem. Im Gegenteil: Er ist klug genug, um zu wissen, wie groß der Unterschied zwischen B-Jugend-Bundesliga und richtiger Bundesliga ist. Sein Körper und sein Geist haben das bereits registriert. „Vom Kopf her bin ich ein bisschen müde“, sagte Plogmann, nachdem das erste Drittel der Vorbereitung nun abgeschlossen ist. Tipps zum Umgang mit der ungewohnten Belastung holt er sich von einem Fachmann: Jaroslav Drobny, „Drobo“, wie Plogmann sagt. Werders erfahrene Nummer drei ist sein Mentor.