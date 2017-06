Höhepunkt am zweiten Spieltag: Max Kruse und Werder empfangen die Bayern im ersten Heimspiel. (nordphoto)

Die Werder-Fans in den sozialen Netzwerken schrieben sich schnell in Rage, als der neue Bundesliga-Spielplan am Donnerstagmittag veröffentlicht war. Schon wieder ein Auswärtsspiel am ersten Spieltag. Schon wieder ein Auswärtsspiel am letzten Spieltag. Einige witterten sogar eine Verschwörung, Werders Sportchef Frank Baumann blieb dagegen komplett gelassen. „Wir hatten auch schon zuerst ein Heimspiel und haben trotzdem verloren“, stellte er lapidar fest. Die Frage, ob Werder sich ungerecht behandelt fühle, verneinte Baumann. Welche Fragen der Spielplan noch aufwirft, zeigt unsere Übersicht.

Am ersten Spieltag geht es am 19. oder 20. August zur TSG Hoffenheim. Wie ist Werder in den vergangenen Jahren in die Saison gestartet?

Mäßig bis schlecht. Im vergangenen Jahr kassierten die Bremer im Bundesliga-Eröffnungsspiel beim Meister Bayern eine herbe 0:6-Klatsche. 2015 verloren sie zu Hause gegen Schalke mit 0:3. Immerhin: 2014 gab es ein 2:2 bei Hertha BSC und 2013 einen 1:0-Sieg in Braunschweig. Eines ist Werder zum Auftakt meistens gewiss: ein Spiel in der Fremde. In den vergangenen 15 Jahren gab es zehn Auswärts- und nur fünf Heimspiele. „Unser Auftaktprogramm hat es in sich, aber wir befürchten nichts, sondern bereiten uns konzentriert vor“, betonte Baumann und erinnerte an die vergangene Spielzeit: „Da haben wir in Hoffenheim auch einen Punkt erkämpft.“

Welche Höhepunkte hält der Spielplan bereit?

Gleich am zweiten Spieltag gastieren die Bayern im Weserstadion. Der Nord-Süd-Schlager wird am 25., 26. oder 27. August ausgetragen. Die genauen Ansetzungen veröffentlicht die DFL erst Mitte Juli. Zwar wartet Werder in der Bundesliga mittlerweile seit 13 Duellen auf einen Punktgewinn gegen die Münchener, doch Baumann ist sich trotzdem sicher: „Das Bayern-Spiel wird ein Festtag für unsere Fans.“ Besonders im Fokus steht in Bremen zudem das Nordderby gegen den HSV. Am siebten Spieltag (13. bis 15. Oktober) tritt Werder in Hamburg an. Das Rückspiel steigt im Zeitraum vom 23. bis 26. Februar 2018 im Weserstadion.

Wichtig könnte auch das letzte Saisonspiel werden. Auf wen trifft Werder dann?

Die Bremer fahren am 12. Mai 2018 nach Mainz. Auch am letzten Spieltag haben Auswärtspartien für die Grün-Weißen Tradition. In den vergangenen 15 Jahren musste Werder zum Abschluss zwölfmal reisen und durfte lediglich dreimal im heimischen Weserstadion die Saison beschließen.

Was ändert sich in der neuen Bundesliga-Saison?

Die Fußball-Fans müssen sich auf andere Anstoßzeiten einstellen. Über die gesamte Saison werden fünf Partien am Montagabend um 20.30 Uhr angepfiffen, weitere fünf Begegnungen beginnen sonntags um 13.30 Uhr. Das späte Sonntagsspiel startet künftig nicht mehr um 17.30 Uhr, sondern um 18 Uhr. Unverändert bleiben die Anstoßzeiten am Freitag (20.30 Uhr), am Sonnabend (15.30 und 18.30 Uhr) sowie am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr).

Wo sind die Spiele live im TV zu sehen?

Live gibt es den Großteil der Bundesliga-Partien weiterhin bei Sky. 266 der insgesamt 306 regulären Begegnungen zeigt der Pay-TV-Sender. Die 30 Freitagsspiele, die fünf Begegnungen am Sonntag um 13.30 Uhr und die fünf Montagspartien strahlt allerdings der US-Konzern Discovery aus. Nach aktuellem Stand gibt es diese Spiele nur über den Eurosport-Player im Internet zu sehen, der per Jahresabonnement oder Tagespass gebucht werden kann. Wer alle Werder-Auftritte live im TV sehen möchte, braucht also künftig zwei Abos.

Wie viel Bundesliga gibt es im Free-TV?

Die ARD fasst in der Sportschau sonnabends ab 18.30 Uhr weiterhin die Partien vom Nachmittag zusammen. Live gibt es im frei empfangbaren Fernsehen nur drei Bundesliga-Spiele. Das ZDF zeigt das Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Leverkusen am 18. August sowie je eine Partie am 17. und 18. Spieltag.

Wenn ich im Stadion dabei sein will: Wie komme ich an Werder-Karten?

In Sachen Dauerkarten gibt es kaum eine Chance. 99 Prozent der Inhaber nehmen laut Werder ihr Vorkaufsrecht wahr. Somit werden lediglich 250 Dauerkarten unter den Bewerbern verlost. Einzeltickets für die ersten vier Heimspiele (Bayern, Schalke, Freiburg, Mönchengladbach) können Vereinsmitglieder ab diesen Freitag, 9 Uhr, unter www.werder.de bestellen. Ab kommenden Montag, 9 Uhr, können dies dann auch Nicht-Mitglieder tun. Parallel dazu startet die Bestellphase für alle Auswärtsspiele der Hinrunde.