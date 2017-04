Pal Dardai lässt nicht spektakulär spielen, aber ungeheuer wirkungsvoll. (nordphoto)

Jetzt geht es tatsächlich um Europa: In den letzten vier Saisonspielen mischt Werder im Rennen um die internationalen Plätzen kräftig mit. In allen vier Partien geht es noch gegen unmittelbare Konkurrenten. Den Anfang macht mit Hertha BSC eine Mannschaft, die kaum besonders spektakulären Fußball bietet. Die in ihrer Vorgehensweise aber ungeheuer wirksam arbeitet.

Hertha BSC ist ein Allrounder, ein Team ohne große Ausreißer nach oben wie nach unten. Trainer Pal Dardai hat in seiner zweiten kompletten Saison als Cheftrainer fast nahtlos da angesetzt, wo er in seiner ersten Spielzeit angefangen hat und aus dem ehemaligen Abstiegskandidaten nun im zweiten Jahr in Folge einen soliden Bundesligisten gemacht, der erneut an der Europa League schnuppert.

Als Fünfter ist Berlin der Beste vom Rest hinter dem enteilten Spitzenquartett, das die Champions-League-Plätze unter sich ausmachen wird. Eine fast ausgeglichene Bilanz (14 Siege, zwölf Niederlagen, vier Remis) genügt dafür - was nicht eben als Qualitätsmerkmal für die Bundesliga zu verstehen ist.

Dabei muss im Vorfeld klar unterschieden werden zwischen der Hertha im heimischen Olympiastadion und der Hertha auf Reisen. In der Heimtabelle liegt Berlin auf Rang drei, hat zwölf seiner 14 Siege vor eigenem Publikum eingefahren.

Auswärts ist Dardais Mannschaft aber nur ein Abklatsch ihrer selbst. Neun Punkte bedeuten die zweitschlechteste Ausbeute der gesamten Liga, nur Schlusslicht Darmstadt 98 hat bisher weniger Punkte geholt. Die letzten acht Spiele hat Berlin auswärts in Folge verloren, im Jahr 2017 also noch keinen einzigen Punkt geholt.

Und trotzdem ist die Mannschaft sehr unbequem zu bespielen - es waren schließlich nicht alle Auswärtsspiele so schlecht wie das letzte in Mainz, als das Team sang- und klanglos mit 0:1 verlor. Die Hertha steht prinzipiell für minimalistischen Fußball: In insgesamt 18 Spielen mit Berliner Beteiligung stand die Null, entweder bei der Hertha oder beim jeweiligen Gegner. Und erst in fünf Spielen fielen mehr als drei Tore pro Partie.

Das Spiel gegen den Ball

Die 4-2-3-1-Grundordnung gehört zu Dardais kleinem Katechismus, in dieser Saison ist er davon lediglich gegen die Bayern (zweimal im 4-1-4-1), Hoffenheim (im 4-1-4-1) und gegen Leipzig (im 4-4-2) davon abgerückt.

Im Spiel gegen den Ball formt sich die Grundordnung im Pressing meist in ein 4-4-2 um, das für gewöhnlich als Mittelfeldpressing interpretiert wird, mit gelegentlichen Momenten im Angriffspressing. Die großen Schlagworte lauten dabei: Stabilität! Tiefensicherung! Saubere Abläufe!

Im Pressing lenkt die Mannschaft den Gegner mit den beiden Offensivspielern Vedad Ibisevic und Vladimir Darida (oder Salomon Kalou) gerne auf die Flügel. Im Deckungsschatten des attackierenden Spielers soll der Sechserraum versperrt werden, der ballferne Spieler verstellt den Rückpass zum anderen Innenverteidiger.

Auf dem Flügel wird der gegnerische Außenverteidiger vom äußeren Mittelfeldspieler dann frontal und aggressiv angelaufen. Dieser potenziell riskante Moment gleicht der ballferne äußere Mittelfeldspieler auf der anderen Seite gerne dadurch aus, dass er sich aus seiner Position ins Zentrum bewegt und die beiden Sechser unterstützt, um bei einem möglichen Durchbruch des Gegners im Zentrum kompakt und stabil zu stehen.

Herthas Heatmap aus dem Wolfsburg-Spiel: Sehr zentrumslastig, mit wenigen Momenten in der Offensive und einer dafür sehr tiefen Kompaktheit in der Defensive. (Screenshot/Opta)

Im Mittelfeld wird von Berlin gerne mannorientiert verteidigt, es gibt klare Zuordnungen. Die Viererkette verhält sich auch in Phasen des starken Nach-vorne-Verteidigens aber eher abwartend, sie rückt nicht aggressiv nach und hält den Abstand zur Mittelfeldreihe.

Dardai will so hohe Zuspiele über die Abwehrkette in den dann großen Raum dahinter verhindern, was auf Grund der solide eingeschliffenen Mechanismen und des aufmerksamen Fallens der Kette meist auch gut funktioniert.

Dieses eher passive Verhalten spiegelt sich auch in den Momenten nach Ballverlust wider. Die Hertha ist entgegen der allgemein gültigen Bundesliga-Lehre keine klassische Gegenpressing-Mannschaft. Die Staffelungen unmittelbar nach einem eigenen Ballverlust lassen das auch in den seltensten Fällen zu.

Vielmehr attackieren einer oder zwei Spieler in der Form, dass der Gegner keinen schnellen vertikalen Pass spielen kann und beschäftigt ist - das verschafft dem Rest der Mannschaft dann die nötige Zeit, um wieder in die Grundordnung zu fallen.

Berlin verliert den Ball - und keiner geht ins Gegenpressing. Hertha hat den ballführenden Wolfsburger mit fünf Spielern umkreist, lässt den aber gewähren. Knoche spielt gleich einen vertikalen Pass auf Gomez, der zu einer Torchance kommt. (Screenshot/Sky)

Das Spiel mit dem Ball

Im Spiel mit dem Ball setzt sich die vorsichtige Herangehensweise nahtlos fort. Die Hertha ist ein Meister darin, Angriffe penibel und wenn nötig auch über lange Ballstafetten vorzubereiten. Das Viereck aus den beiden Innenverteidigern und den beiden Sechsern nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.

Die Innenverteidiger spielen den Ball nicht gerne über mehrere gegnerische Linien riskant tief, bis auf den zentralen Angreifer Ibisevic. Stattdessen sind die Sechser die erste Option, die gerne gesucht und auch gefunden wird. Berlin lässt sich vom Gegner nicht zu unüberlegten Zuspielen verleiten, sondern wartet so lange ab, bis sich einer der beiden Sechser sauber positioniert hat und spielt dann den Ball erst ins Mittelfeld.

Das kann einige Momente dauern und bedeutet in der Regel auch, dass sich die beiden Innenverteidiger den Ball hin und her spielen oder sogar - wenn der Gegner stärker presst - den fußballerisch soliden Torhüter Rune Jarstein miteinbinden.

Die Passmatrix der Mannschaft gegen Wolfsburg: Viele Verbindungen zwischen den Innenverteidigern und den Sechsern, mit dem Fokus auf der rechten Angriffsseite. (Screenshot/11tegen11)

Berlin arbeitet gerne mit klassischen Freizieh-Abläufen: Orientiert sich ein Sechser aus dem Zentrum in Richtung Seitenlinie, rückt der äußere Mittelfeldspieler automatisch in die Halbspur. Schießt der Innenverteidiger den Ball dann durch den geöffneten Passweg zum Mittelfeldspieler, ist das zugleich das Signal für den Außenverteidiger, der die wiederum frei gewordene Außenspur mit Tempo anläuft.

Der Mittelfeldspieler lässt den Ball klatschen, der Sechser spielt dem Außenverteidiger in den Lauf - und schon hat die Mannschaft aus einer ungefährlichen, weil tempoarmen Situation einen Durchbruch am Flügel erreicht.

Auch das Verhalten nach Ballgewinn entspricht nicht unbedingt den derzeit gängigen Mustern in der Liga. Während das Gros der anderen Mannschaften sofort und schnell und riskant in die Spitze spielt und mit vielen Spielern nachrückt, versucht die Hertha die Unordnung beim Gegner zwar auszunutzen - aber eben nicht um jeden Preis.

Drei oder vier Spieler versuchen sich dann an einem erfolgreichen Konterspiel. Der Rest der Mannschaft sichert sauber ab, die Viererkette bleibt verhältnismäßig tief stehen. In der Restverteidigung gibt es unter Dardai eben kaum Kompromisse. Das Siegtor gegen Wolfsburg vergangene Woche war tatsächlich das erste Kontertor der Hertha überhaupt - am 30. Spieltag.

Der Siegtreffer gegen Wolfsburg: Nach einem gewonnenen Zweikampf an der Seitenlinie kann Darida unbedrängt mit dem Ball aufdrehen, trotzdem fordert Skjelbred (Kreis) den sicheren Rückpass. Darida entscheidet sich anders und dribbelt in Spielrichtung weiter. Skjelbred und Sechser-Kollege Allan beteiligen sich jetzt nicht mehr am Konter. (Screenshot/Sky)

Hertha ist deshalb in Unterzahl, spielt den Angriff aber schnörkellos und mit Tempo durch. (Screenshot/Sky)

Ibisevic trifft im Nachschuss, weil der Ball nach seinem abgewehrten Kopfball wieder bei ihm landet. Jeden anderen möglichen Abpraller hätte Wolfsburg problemlos aufgesammelt, weil die Hertha nicht nachgerückt ist. (Screenshot/Sky)

Vorsicht ist aus Bremer Sicht aber aus doppelter Hinsicht geboten: Zwar erspielt sich die Hertha in der Rückrunde kaum Großchancen (Bisher erst 13), hat über die Saison gesehen aber die zweitbeste Quote beim Verwerten seiner Möglichkeiten.

Dazu sind die Standards enorm gefährlich. 15 ihrer 35 Treffer hat die Mannschaft nach einem ruhenden Ball erzielt. Allerdings: Mit Marvin Plattenhardt fällt der gefährlichste Freistoß- und Eckballschütze gegen Werder aus.

Was bedeutet das für Werder?

Ein Problem der letzten Wochen und ganz konkret auch gegen Werder werden die vielen Ausfälle sein. Mit Mitchell Weiser, Anthony Brooks, Niklas Stark und Plattenhardt fällt die komplette etatmäßige Viererkette aus. Dazu mit Fabian Lustenberger und Valentin Stocker zwei potenzielle Sechser.

Die Abstimmungsprobleme zuletzt waren kaum zu übersehen, wenn sich in den Raum vor der Abwehr ein Angreifer fallen lässt und es zu Übergabeproblemen zwischen den Innenverteidigern und den defensiven Mittelfeldspielern kommt.

Hertha mit schwachem Pressing gegen Wolfsburg: Der Abstand zwischen den beiden Verteidigungslinien ist sehr groß, Kalou versucht noch zu stören. Langkamp hat sich von Malli (Kreis) rausziehen lassen. (Screenshot/Sky)

Nach Guilavoguis Pass rennen fünf Berliner Spieler mit dem Gesicht zum eigenen Tor dem Ball hinterher und sind quasi aus dem Spiel (gestrichelte Pfeile). Brooks bleibt als Ein-Mann-Absicherung zurück. Gomez müsste jetzt nur den einfachen Pass in den Lauf von Vieirinha spielen (Pfeil), verliert aber gleich den Ball im Zweikampf. (Screenshot/Sky)

Diese Szenen scheinen wie gemacht für Max Kruse und Fin Bartels, die sich immer wieder geschickt zwischen die Linien fallen lassen können und so zum einen als Anspielstation dienen und zum anderen Lücken in der Viererkette reißen.

Im eigenen Spielaufbau sollte sich Alexander Nouris Mannschaft mit ihrer Dreierkette unter Umständen auf ein etwas aggressiveres Pressing einstellen. Gerade die beiden äußeren Glieder der Aufbaukette, Niklas Moisander und Milos Veljkovic, dürften ab und zu schnell Druck bekommen von Herthas äußeren Mittelfeldspielern. Ein sauberes Freilaufverhalten der Mittelfeldspieler wird nötig sein, um unter Druck nicht zu viele lange Bälle schlagen zu müssen.

Im Spiel gegen den Ball könnte die gewünschte Ballzirkulation der Berliner zwischen den Innenverteidigern und den Sechsern ein Ansatzpunkt sein. Entweder wird sofort der Rückpass zwischen den Innenverteidigern verhindert und so ein Rückspiel zu Jarstein erzwungen oder aber das Zuspiel auf einen der Sechser zugelassen - um den dann mit zwei Mittelfeldspielern in dessen Rücken und einem Angreifer vorne zu attackieren und zu isolieren.