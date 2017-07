Alfred Finnbogason soll bei Werder im Gespräch sein. (nordphoto)

Werder will sich in der Sturmspitze noch verstärken. Gesucht wird ein Spieler, der das Zentrum besetzen kann und Gegenspieler bindet. Er soll eine Alternative zum Sturmduo Max Kruse und Fin Bartels darstellen, die eher aus der Tiefe kommen. Alexander Nouri erhofft sich auf diese Weise eine höhere Flexibilität im Spiel nach vorne.

„Es muss jemand sein, der eine direkte Alternative ist, der die Qualitäten hat, uns sofort zu verbessern“, sagte Frank Baumann. Wie die "NWZ Online" berichtet, sollen die Bremer deshalb ein Auge auf Alfred Finnbogason vom Ligakonkurrenten Augsburg geworfen haben. Der Isländer erzielte in der abgelaufenen Saison in 13 Ligaspielen drei Tore. Werder war gerüchteweise bereits vor einigen Jahren an einer Verpflichtung von Finnbogason interessiert. Neben dem 28-Jährigen sollen die Bremer sich auch mit Christoffer Nyman vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig befassen, schreibt die Zeitung weiter.

Fraglich ist, ob sich ein Transfer von gerade Finnbogason finanziell stemmen ließe. Laut "Kicker" habe Werder lediglich einen Betrag von deutlich unter fünf Millionen Euro für notwendige Ablösesummen zur Verfügung. Finnbogasons Marktwert wird bei "Transfermarkt.de" auf 4,5 Millionen Euro taxiert. (oni)