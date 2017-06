Maximilian Eggestein hat sich durch viele starke Auftritte in der Rückrunde für weitere Einsätze bei Werder empfohlen - vielleicht sogar in der Startelf. (nordphoto)

15 Bundesliga-Einsätze, exakt 888 Minuten auf dem Rasen, ein Tor. Es gibt schlechtere Zahlen für einen 20-Jährigen im Haifischbecken der ersten Liga. Nach vielen guten Darbietungen könnte Eggestein nun also Ansprüche stellen, um sich noch weiter in den Vordergrund zu drängen. Sieht er sich also schon als Fixpunkt der ersten Elf der Bremer? "Noch nicht ganz", sagte Eggestein der "Bild". "Aber schon als Bestandteil des engeren Kaders. Ich muss nicht mehr abwarten, ob ich am Wochenende dabei bin oder nicht. Jetzt gehöre ich zum engeren Kreis, komme immer für die Startelf in Frage.“

Der ältere Bruder von Werders Sturmhoffnung Johannes Eggestein weiß aber auch, woran er noch arbeiten muss. So brauche er noch mehr Erfahrung und müsse weiter an der Physis arbeiten, sagte er. Verständlich: Schließlich will der gebürtige Hannoveraner auch in der kommenden Saison so häufig wie möglich auf dem Platz stehen. Mit Clemens Fritz (Karrierende) und Florian Grillitsch (Wechsel zur TSG Hoffenheim) gibt es zwar zwei Konkurrenten weniger im Zentrum, dafür hat sich Werder bekanntlich mit dem Darmstädter Jerôme Gondorf verstärkt. "Wir werden einen starken Konkurrenzkampf haben. Und da will ich mich durchsetzen.“

Gegen eine sportliche Zukunft an der Weser hätte Eggestein ohnehin nichts einzuwenden. "Werder ist ein super Verein. Ich kann mir vorstellen, hier weiterzuspielen", sagte er der "Bild". "Es haben aber noch keine Termine für Verhandlungen stattgefunden.“ Der Vertrag des Mittelfeldakteurs läuft noch bis zum Sommer 2018. Bis dahin möchte Eggestein dabei helfen, dass die Grün-Weißen die Niederungen der Tabelle hinter sich lassen. "Unser Anspruch ist schon, oben anzugreifen. Jeder träumt davon, international zu spielen", sagte er. "Für die Stadt, die Spieler, wäre das ein ganz großes Erlebnis.“ (mbü)