Johannes Eggestein (links, hier gegen Carsten Linke) gab beim Benefizspiel sein Comeback nach Verletzungspause. (nordphoto)

Für kollektives Grinsen sorgte wieder einmal Ailton. Wie sollte es auch anders sein? Ganz wie zu seiner aktiven Zeit nahm es der Brasilianer mit der Pünktlichkeit nicht allzu genau. Beim Benefizspiel, das Mertesacker und Fritz am Sonnabend in Hannover ausrichteten, traf der frühere Werder-Torjäger gemeinsam mit Ivan Klasnic erst während der Halbzeitpause im Stadion in der Eilenriede ein. "Es wäre auch ungewöhnlich gewesen, wenn er ganz normal gekommen wäre", sagte Werders-Sportchef Frank Baumann, der ebenfalls mitkickte. Baumann, Ailton und Co. spielten für "Clemens' Werderaner" gegen "Mertes 96-Freunde". Das lockere Spielchen endete 7:7 (1:2).

Aus Werder-Sicht besonders erfreulich: Johannes Eggestein stand nach seinem Teilabriss des Syndesmosebandes erstmals wieder auf dem Platz. Und der 19-jährige Stürmer wirkte topfit: Mit drei Toren war er der treffsicherste Spieler der Partie. Die weiteren Treffer für "Clemens' Werderaner" erzielten Maximilian Eggestein, Marko Marin, Ivan Klasnic per herrlichem Heber und Tom Trybull. Für "Mertes 96-Freunde" trafen Babacar N'Diaye (2), Nebojsa Krupnikovic, Thomas Brdaric, Mike Hanke, Niclas Füllkrug sowie Janek Sternberg per Eigentor.

Vor 4444 Zuschauern standen zwei bunt gemischte Mannschaften auf dem Rasen. Aktuelle und ehemalige Profis waren ebenso dabei wie etwa die TV-Entertainer Oliver Pocher und Elton. Statt der Comedians sorgten aber vor allem Tim Wiese und Ivan Klasnic für Unterhaltung. Wiese stieg während der Halbzeitpause auf den Zaun und feierte mit den Fans. Klasnic sprang in der zweiten Hälfte kurzzeitig als Schiedsrichter-Assistent ein.

Und die beiden Organisatoren? Clemens Fritz konnte wegen seiner Verletzung nur auf der Bank Platz nehmen und coachte "Clemens' Werderaner" zusammen mit Wolfgang Rolff. Per Mertesacker lief dafür nicht nur für "Mertes 96-Freunde", sondern in der Schlussphase auch für die gegnerische Mannschaft auf. Ein Treffer blieb ihm allerdings verwehrt. "Ich habe es emotional nicht hinbekommen, gegen Tim Wiese zu treffen. Außerdem wollte ich mich nicht verletzen. Ich habe da gerne den motivierten Jungen den Vortritt gelassen", scherzte Mertesacker.

Der Erlös des Spiels geht zu gleichen Teilen an die Stiftungen von Mertesacker und Fritz. Beide setzen sich für benachteiligte Kinder ein. Eine Neuauflage des Benefizspiels im kommenden Jahr in Bremen könnte sich Mertesacker durchaus vorstellen. "Wenn man das hier sieht, sollte man überlegen, was man nächstes Jahr macht", sagte er. (crb/hop)