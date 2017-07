Werder-Stürmer Aron Johannsson. (nordphoto)

Im Testspiel gegen Osnabrück erzielte Johannsson endlich mal wieder ein Tor für Werder. Zudem bereitete er beim 3:0-Erfolg am Sonntag noch das zweite Bremer Tor von Zlatko Junuzovic mustergültig vor. Der Stürmer, der bei Werder noch einen Vertrag bis Juni 2019 besitzt, zeigte eine gute Leistung – und könnte dennoch bald weg sein.

Sein Berater sagte gegenüber der „Bild“: „Wenn er hier eine Chance bekommt, will er sie nutzen. Aber auch andere Klubs haben ihn auf dem Radar.“ Ob Johannsson Werder verlässt, ist auch davon abhängig, ob Sportchef Frank Baumann auf dem Transfermarkt einen neuen Wunschstürmer findet.

In der vergangen Saison kam der 26-Jährige nur zu neun Bundesligaeinsätzen. Ein Treffer und zwei Assists gelangen ihm in den insgesamt 267 Spielminuten. In der Rückrunde spielte der Angreifer dann fast gar keine Rolle mehr bei Coach Alexander Nouri. Der US-Amerikaner war im August 2015 für eine kolportierte Ablösesumme von gut vier Millionen Euro vom AZ Alkmaar nach Bremen gewechselt. (fel)