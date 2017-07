Zlatko Junuzovic weilt mit Werder aktuell im Zillertal-Trainingslager. (nordphoto)

Am Freitag hatte Zlatko Junuzovic seine Zukunft in der Werder-TV-Sendung "Up'n Swutsch" noch relativ offen gelassen und lediglich auf seinen bis 2018 laufenden Vertrag bei Werder verwiesen. Am Sonntagmittag will sich der Werder-Kapitän nun im Zillertal-Trainingslager vor der Presse äußern. Nach WESER-KURIER-Informationen wird Junuzovic dann erklären, dass er nicht zum türkischen Klub Trabzonspor wechselt, der ihn unbedingt verpflichten wollte.

Der 29-Jährige bleibt also nach jetzigem Stand bei Werder. Sportchef Frank Baumannn hatte bereits mehrfach betont, dass es Gespräche mit Junuzovic über eine Vertragsverlängerung geben soll. Die dürften in Kürze stattfinden. Allerdings könnten auch noch andere Vereine als Trabzonspor an dem österreichischen Nationalspieler interessiert sein. Zuletzt hatte das österreichische Portal „heute.at“ Huddersfield Town aus England ins Spiel gebracht. (crb)