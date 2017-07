Kann sich eine Verlängerung mit Werder vorstellen. (nordphoto)

Junuzovic sagte öffentlich, er habe kein Angebot von Werder für eine Vertragsverlängerung erhalten, Sportchef Baumann war über diese Aussage "überrascht". Nun scheint Thomas Böhm, der den Österreicher berät, ins Zillertal gereist zu sein, um für ein wenig Ausgleich zwischen den Parteien zu sorgen. Der "Kicker" berichtet, der Berater habe sich bei der Nachmittagseinheit am Montag intensiv mit Baumann und Kaderplaner Tim Steidten unterhalten. Im Anschluss daran soll Böhm mit seinem Klienten Junuzovic im Teamhotel gesprochen haben.

"Wir haben eine gute Basis", sagte der Berater im Anschluss an den Besuch im Trainingslager gegenüber dem Fußball-Blatt. Beide Parteien seien interessiert daran, den Vertrag zu verlängern. Man sei in Gesprächen und werde diese weiterführen. Mittelfristig ist die Perspektive von Junuzovic also unklar. Kurzfristig gibt es aber schon Positives zu vermelden. "Zladdi ist voll fokussiert auf den Fußball und auf Werder", sagte Böhm. (oni)