Florian Kainz darf mittlerweile auch auf dem Spielfeld Gas geben.

Werder ist im Vergleich zur Hinrunde kaum wiederzuerkennen. Werder hat sich gemacht. Im Zuge des Aufschwungs hat auch Florian Kainz einen Aufschwung erlebt. Der österreichische Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer verpflichtet worden war, hatte in der Vorbereitung im Juli und August auf sich aufmerksam machen können - ehe er in der Hinrunde zumeist auf der Bank saß und selten eingewechselt wurde. Neuerdings bekommt er mehr Spielanteile, bereitet dabei Tore vor oder schießt sogar - wie im Nordderby - das Tor zum Werder-Sieg.

Im Pressegespräch am Dienstag äußerte sich Kainz zu den Gründen für seinen Aufschwung. Zum einen habe ihm die Winterpause gut getan. „Ich konnte die Wintervorbereitung für mich nutzen“, sagte er. Trainer Alexander Nouri habe ihm auch signalisiert, dass mehr Spielanteile bekommen werde. Zudem benannte Florian Kainz seine Haltung als Profisportler. „Ich versuche immer, gleich engagiert zu trainieren, egal ob ich am Wochenende eingesetzt werde oder nicht.“ Er habe stets versucht, ruhig zu bleiben und nie den Mut verloren. „Das würde ich schon als Stärke bezeichnen“, sagte er.

Große Konkurrenz im Mittelfeld

Auch das neue Spielsystem beziehungsweise die Position, auf der er zuletzt eingesetzt wurde, habe zum erhofften Fortschritt beigetragen. „Ich habe jetzt etwas zentraler gespielt, das passt ganz gut“, sagte Kainz. Bei Werders 4:2-Erfolg in Ingolstadt spielte Kainz als so genannter Achter im zentralen Mittelfeld statt auf der Außenbahn. Ob er sich auch am Sonnabend im nächsten Spiel gegen Hertha BSC in der Startelf sieht, konnte und wollte Kainz nicht sagen.

Die Auswahl im Mittelfeld ist so groß wie selten: Zlatko Junuzovic ist nicht mehr gesperrt, Thomas Delaney, Serge Gnabry und Philipp Bargfrede sind nicht mehr verletzt. „Der Trainer weiß jedenfalls, dass er mich bringen kann“, sagte Florian Kainz, der zuletzt auch von Sportdirektor Frank Baumann ausdrücklich gelobt worden war. Zu seiner bisherigen Saison sagte Kainz: „Viele haben schon gesagt, es war ein verlorenes Jahr für mich. Aber das war es definitiv nicht.“