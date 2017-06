Florian Kainz trifft gegen RB Leipzig. (nordphoto)

In dem Interview ging es verstärkt um österreichische Profis, vor allem auch um Bayerns Linksverteidiger David Alaba. Doch Sammer fand zudem lobende Worte für zwei österreichische Werder-Profis. „Wen ich sehr interessant finde, ist ja Florian Kainz in Bremen“, sagte Sammer. „Noch nicht so im Mittelpunkt, oft eingewechselt, dann aber mit sehr guten Aktionen. Er hat was Beeinflussendes, das gefällt mir.“ Kainz absolvierte in der vergangenen Bundesliga-Saison 14 Spiele für Werder, dabei gelangen ihm zwei Tore und drei Assists. Der 24-jährige war im Sommer 2016 von Rapid Wien zu Werder gewechselt.

Auch für den Noch-Bremer Florian Grillitsch, der in diesem Sommer von Werder zur TSG Hoffenheim wechselt, gab es Lob. Der 21-jährige Grillitsch hat laut Sammer eine „brutal gute Entwicklung“ genommen. (fel)