Florian Kainz darf sich vermutlich auf einen Einsatz in der österreichischen Nationalmannschaft freuen. (nordphoto)

„Ich schätze die Chance schon gut ein, dass ich zum Spielen komme“, sagte Kainz während eines Medientermins des österreischischen Verbandes. Mit Marko Arnautovic macht ausgerechnet ein früherer Werderaner den Weg für Kainz frei, weil er gesperrt ist. Da zudem mit Alessandro Schöpf und Marcel Sabitzer zwei weitere Spieler verletzungsbedingt ausfallen, verfügt Nationaltrainer Marcel Koller auf dieser Position nicht mehr über allzu viele Alternativen.

Nachdem Kainz unmittelbar nach seinem Wechsel an die Weser im vergangenen Sommer noch nicht direkt zum Zuge gekommen war, blühte er auf der Zielgeraden der Saison noch einmal richtig auf. Gegen RB Leipzig sowie im Nordderby gegen den Hamburger SV gelangen ihm zudem zwei Treffer. „Das war ein ganz wichtiges Jahr in meiner Karriere“, sagte Kainz, der sich beim Nationalteam ein Zimmer mit seinem bisherigen Teamkollegen Florian Grillitsch teilt. „Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt und kann viel mitnehmen, auch wenn ich nicht immer gespielt habe.“ Natürlich sei gerade die Anfangszeit in Bremen schwer für ihn gewesen, doch „ich habe die Wintervorbereitung gut genützt, und im Frühjahr ist es besser gelaufen“.

Nun also der voraussichtliche Auftritt gegen Irland. „Es ist schon eine Riesenchance für mich, wenn ich zum Einsatz komme“, sagte Kainz, der sich damit trotz namhafter Mitstreiter eine neue Perspektive im österreichischen Elitekader schaffen will. „Der Teamchef hat aber auch gesagt, dass der Konkurrenzkampf wieder größer wird, wenn wir die Chance nutzen. Ich fühle mich gut. Ich glaube, ich habe auch im Training Gas gegeben.“

Vor dem sechsten Spieltag der WM-Qualifikation liegt Österreich mit sieben Zählern punktgleich mit Wales auf Rang vier in der Gruppe D. Die Spitzenposition teilen sich mit jeweils elf Punkten Serbien und Irland. Den ersten Vergleich gegen den Inselstaat hatten Zlatko Junuzovic und Co. in Wien mit 0:1 verloren.