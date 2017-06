Werder-Stürmer Johannes Eggestein. (nordphoto)

Klar, das Benefizspiel von Clemens Fritz und Per Mertesacker am Sonnabend in Hannover war eine reine Spaßveranstaltung. Und doch gab es aus Werder-Sicht auch eine erfreuliche sportliche Nachricht: Nachwuchsstürmer Johannes Eggestein feierte nach längerer Verletzungspause sein Comeback auf dem Fußballplatz und traf beim 7:7 gleich dreimal für „Clemens's Werderaner“ gegen „Mertes 96-Freunde“.

„Ich habe keine Schmerzen mehr. Mein Fußgelenk ist derzeit zwar zusätzlich noch durch ein Tape geschützt, aber ich spüre nichts mehr von der Verletzung“, sagte Eggestein. Der 19-Jährige hatte sich im März bei einem U19-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Syndesmoseband am linken Sprunggelenk angerissen und danach kein Spiel mehr bestritten. Am Sonnabend wirbelte er dann als einer der wenigen jungen Spieler auf dem Rasen und begeisterte bei seinem ganz persönlichen Heimspiel – Eggestein ist gebürtiger Hannoveraner.

Die kommenden Wochen wird er sich nun erst mal bei seiner Familie in Garbsen erholen („Das ist wie Urlaub für mich“). Ende Juni steigt Eggestein dann bereits einige Tage vor den Mannschaftskollegen in die Vorbereitung auf die neue Saison ein, in der er laut Werder-Sportchef Frank Baumann „noch näher an die Bundesliga herangeführt werden und auch seine ersten Bundesligaeinsätze bekommen soll“. Eine Ausleihe, etwa in die 2. Bundesliga, schloss Baumann am Wochenende kategorisch aus: „Es ist 100-prozentig klar, dass Johannes nächste Saison bei uns spielt.“