Ivan Klasnic bekam vor dem Landgericht recht. (nordphoto)

Ende März hatte das Landgericht Bremen Klasnic in allen wesentlichen Punkten seiner Klage recht gegeben. Der Double-Sieger von 2004 hatte dem ehemaligen Bremer Mannschaftsarzt Götz Dimanski, der Internistin Manju Guha sowie dem dazugehörigen Reha-Zentrum vorgeworfen, seine Nierenerkrankung trotz regelmäßiger Untersuchungen nicht rechtzeitig erkannt beziehungsweise falsch behandelt zu haben. Die Beklagten wurden dazu verurteilt, ein Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro sowie einen Schadensersatz zu zahlen, der auch künftige Folgekosten von Klasnics Leiden berücksichtigt. Einen Verdienstausfall für das Jahr 2007, in dem ihm eine Niere transplantiert werden musste, gestand das Gericht dem 37-Jährigen ebenfalls zu.

Gegen dieses Urteil gehen die Ärzte nun vor. Sie wollen, dass der Prozess vor dem Oberlandesgericht neu aufgerollt wird. Einen Termin gibt es dafür noch nicht. Klasnic reagierte auf die Berufung der Ärzte mit Kopfschütteln, wie "Radio Bremen" berichtete. Er habe diese Reaktion allerdings erwartet, sagte der ehemalige kroatische Nationalspieler. (crb)