Voller Einsatz: Lamine Sané (links) und Robert Bauer im Hinspiel gegen Ingolstadt. (nordphoto)

Wie der FC Ingolstadt tickt? Das weiß Robert Bauer von allen Bremern natürlich am besten, er hat ja zwei Jahre dort gespielt. Aber er glaubt, dass er längst nicht mehr der einzige Experte ist. Er glaubt, dass die Stärken seiner früheren Kollegen sich herumgesprochen haben. "Mittlerweile weiß jeder, dass die Mannschaft sehr kampfstark ist", sagt der Außenverteidiger Bauer. Aber nicht nur das. Die Ingolstädter seien auch "einfach mental unglaublich stark", beobachtet Bauer. "Die gehen keinem Zweikampf aus dem Weg. Da kämpft jeder für den anderen." In der vergangenen Saison seien sie in der Defensive noch etwas stabiler gewesen, urteilt Bauer. Dann aber beeilt er sich zu warnen: "Man hat's auch dieses Jahr gesehen: Die können die Partien sehr lange sehr eng gestalten."

Was der Ingolstadt-Kenner Bauer sagt, klingt ganz danach, als stehe seinem Team eine Dienstreise bevor, die ziemlich unsexy ist. Die Bremer treffen auf den Tabellen-Vorletzten, auf eine der unglamourösesten Mannschaften der Bundesliga. Und sie treffen auf einen Gegner, der ihnen nicht liegt. In der vergangenen Saison haben sie gegen Ingolstadt 0:1 und 0:2 verloren; in dieser Saison haben sie den Abstiegskandidaten in der Hinrunde gerade so 2:1 besiegt.

Ein Schritt, der vieles verändert

Der Reiz der anstehenden Aufgabe liegt nun nicht nur darin, dass die Bremer einen Weg finden müssen, mit ihrem Problemgegner erfolgreich umzugehen. Der Spielplan will es lustigerweise auch so, dass sie ausgerechnet in dieser harten, fiesen, unschönen Partie den größten, den entscheidenden Entwicklungsschritt in dieser Saison machen können. Den Schritt, der vieles verändert.

Wenn die Bremer in Ingolstadt ein Unentschieden holen, dann haben sie 40 Punkte – das große Ziel, über das sie seit Wochen reden. Dann wandeln sie sich endgültig von einem Abstiegskandidaten zu einem Anwärter auf einen Platz in der Europa League. Noch will Sportchef Frank Baumann über dieses Szenario nicht sprechen. Er will nicht öffentlich sagen, welche neuen Ziele seine Bremer dann ausgeben – zumal sie den Klassenerhalt auch mit 40 Punkten noch nicht hundertprozentig sicher haben. "Ich mache mir über ungelegte Eier noch keine Gedanken", sagt Baumann. "Wir wollen in Ingolstadt drei Punkte mitnehmen. Was dann kommt, wird man sehen."

Entscheidende Gespräche

Aber natürlich weiß Baumann, dass sich der Blick, das Denken und die Ansprüche aller Fans verändern werden, wenn Werder die 40-Punkte-Marke erreicht hat. Und spätestens, wenn der Klassenerhalt offiziell geschafft ist, stehen die Gespräche über die Zukunft an. Über die Zukunft von Trainer Nouri, von Torwart Felix Wiedwald, von anderen prägenden Spielern. Das Spiel in Ingolstadt am Sonnabend ist in gewisser Weise die letzte Reifeprüfung, die die Bremer auf dem Weg in diese Zukunft bestehen müssen.

Sie haben dort, um sich zu motivieren, keinen prominent besetzten Gegner wie bei den Siegen gegen RB Leipzig und Schalke 04. Sie haben kein Nordderby gegen den Hamburger SV, und ein Weserstadion mit einer übermächtig lauten grün-weißen Fangemeinde haben sie schon gar nicht. Stattdessen treten sie bei einem Gegner an, der für seinen kratzbürstigen Spielstil bekannt ist und in der Liga ums Überleben kämpft. Da können, da müssen sie zeigen, wie willensstark, wie durchsetzungsstark, wie stabil sie mittlerweile sind.

Geduld ist gefragt

"Wir dürfen auf jeden Fall nicht den Kopf verlieren und ungeduldig werden", sagt Bauer. "Wir müssen, auch wenn das Spiel lange 0:0 steht, einfach weiter geduldig spielen – so ähnlich, wie wir es gegen den HSV gemacht haben." Die Geduld, glaubt Bauer, habe schließlich einen überzeugenden Grund: "Wir wissen einfach, dass wir vorne die individuelle Klasse haben und immer ein Tor schießen können."

So selbstbewusst und nüchtern, wie Bauer spricht, so redet auch Nouri. Einerseits lobt er den Gegner: "Ingolstadt ist sehr laufstark, sehr aggressiv, sehr zweikampfstark und erzielt viele Tore aus Standardsituationen." Andererseits betont er, der Blick auf den Gegner sei nicht entscheidend: "Wir haben in den letzten Wochen gut daran getan, uns auf unser Spiel zu besinnen. Deswegen ist das auch jetzt wieder der Hauptfokus." Nouri sagt: "Wenn wir wieder diesen Geist aufs Feld bringen und diese Überzeugung, dann bin ich sehr optimistisch, dass unser erfolgreicher Weg und unsere außergewöhnliche Entwicklung weitergehen."

Magische Nächte

In den vergangenen Wochen haben seine Bremer sich von Woche zu Woche gesteigert. Sie haben für jede neue Aufgabe eine Lösung gefunden. Das Spiel in Ingolstadt ist nun vielleicht gerade deswegen das schwerste, weil es so leicht erscheint. Es ist das wohl gefährlichste Spiel der Saison. Zuletzt haben die Bremer fast unbezwingbar gewirkt, sie haben die vergangenen neun Spiele nicht verloren. Da mag manch einer glauben, beim Abstiegskandidaten Ingolstadt, da könnten sie doch mit links gewinnen. Bisher sind die Bremer trotz ihrer Erfolge nie leichtsinnig, überheblich, unaufmerksam geworden. So müssen sie jetzt weitermachen.

Die Bremer können in Ingolstadt kaum glänzen. Aber sie können ein Ergebnis erreichen, das sie glänzend dastehen lässt. Sie können dort, gegen diesen unangenehmen Gegner, wohl nicht zaubern. Aber sie können, wenn sie gewinnen, schon mal heimlich von magischen Nächten im Europapokal träumen. Das ist doch was.