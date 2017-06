Laszlo Kleinheisler wird ein weiteres Mal verliehen. (nordphoto)

„Wir haben mit der Leihe samt Kaufoption Laszlos Wunsch entsprochen, ein gutes Angebot annehmen zu können“, erklärte Werders Sportchef Frank Baumann am Dienstag. Bei den Bremern hatte der 23-jährige Ungar, der zuletzt an Ferencváros Budapest verliehen wurde, keine Chance mehr.

In der vergangenen Saison kam Kleinheisler auf zehn Einsätze in der ungarischen ersten Liga (zwei Torvorlagen). Schon in der Hinrunde der Spielzeit 2016/2017 war er verliehen worden, absolvierte für Bundesliga-Absteiger Darmstadt 13 Spiele (ein Tor, ein Assist). Im Januar 2016 war Kleinheisler vom ungarischen Erstligisten Videoton FC zu Werder gewechselt, spielte jedoch lediglich sieben Mal für die Bremer. Kleinheisler hat bei den Grün-Weißen noch einen Vertrag, der bis 2019 läuft. (mbü)