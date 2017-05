Anthony Modeste traf gegen Werder doppelt. (nordphoto)

Werder vertraute wie in den vergangenen Wochen auf die erfolgreiche 3-1-4-2-Grundordnung, allerdings tauschten die beiden äußeren Mittelfeldspieler Theodor Gebre Selassie und Robert Bauer die Seiten: Gebre Selassie übernahm die linke Seite, Bauer die rechte.

Dazu veränderte Trainer Alexander Nouri seine Startelf auch personell auf einer Position: Für Maximilian Eggestein spielte Thomas Delaney auf der Sechs. Ein Wechsel, der doch recht überraschend kam – Eggestein war in den vergangenen Partien mit seiner nüchternen Spielweise ein ruhender Pol im ansonsten durchaus aufgeregten Bremer Spiel, Delaney merkte man gegen Hertha BSC vor einer Woche die längere Spielpause nach seiner Verletzung doch noch an.

Köln nahm im Vergleich zum Dortmund-Spiel ebenfalls nur einen Wechsel vor. Für Artjoms Rudnevs begann Simon Zoller im rechten offensiven Mittelfeld. Kölns Coach Peter Stöger wählte wie schon gegen den BVB eine 4-1-4-1-Grundordnung, die in vielen Phasen des Spiels in ein 4-3-3 umgeformt wurde.

Köln mit dem besseren Start

Der FC war von Beginn an drin im Spiel, Werder suchte nach Lösungen mit und gegen den Ball. Mit Kölns aggressivem und hohem Mittelfeldpressing hatte Bremen erhebliche Probleme. Die drei Innenverteidiger wurden quasi manngedeckt, wenn Delaney, Grillitsch oder Junuzovic sich kurz anboten, kümmerten sich Kölns Achter darum.

Heraus kamen klare Mannorientierungen, die Werder mit einem sauberen Passspiel nicht lösen konnte oder wollte und deshalb viele lange Bälle schlagen musste – oder aber den Ball unter Druck dem Gegner förmlich in die Beine spielte. Gerade in der Anfangsphase leistete sich gefühlt jeder Bremer Spieler einen Fehlpass.

Auch, dass Werder seinen Keeper nicht zum Auflösen von Drucksituationen über das Kurzpassspiel einbindet, machte sich der FC zunutze.

Das Kölner Pressing: Die drei Angreifer kümmern sich um Bremens Innenverteidiger, Hector hat im Zentrum Delaney im Blick (Pfeile). (Screenshot/Sky)

Wiedwald findet auch fünf Sekunden später keine Anspielstation. Junuzovic kommt kurz und fordert den Ball, aber sofort nimmt Hector nun dessen Laufrichtung auf und macht Junuzovic nicht anspielbar. (Screenshot/Sky)

Wiedwald passt auf Veljkovic, der sofort Druck von Bittencourt bekommt. Hector bleibt im Tempo, lässt Junuzovic im Deckungsschatten und läuft durch auf Wiedwald. (Screenshot Sky) (Screenshot/Sky)

Nun hat der Werder-Keeper nach dem erzwungenen Rückpass Druck und spielt den Ball einfach relativ unkontrolliert hoch und weit nach vorne. (Screenshot/Sky)

Köln kam so immer wieder zu Ballgewinnen, entweder nachdem die kopfballstarken Innenverteidiger einen langen Schlag leicht verteidigten oder wenn ein Bremer Spieler den Ball in der Vorwärtsbewegung im Mittelfeld verlor.

Plan mit Delaney verpufft

Der vermutliche Plan, dem zu erwartenden Kölner Spiel gegen den Ball mit dem offensiv stärkeren und kreativeren Delaney an Stelle von Eggestein entgegenzuwirken, verpuffte. Vielmehr wirkte Delaney eine Spur zu motiviert, spielte nicht immer positionstreu und war nach 20 Minuten auch schon mit einer Gelben Karte belastet.

In den vielen Umschaltphasen zeigte Köln dann über eine halbe Stunde lang eines seiner besten Saisonspiele: Der FC fand einen guten Mix aus Dribblings und Zwei-Kontakt-Spiel durchs Mittelfeld und kam so in gute Abschlusspositionen.

Aus dem freien Spiel heraus hatten die Gastgeber offenbar Werders rechte Defensivseite als Schwachstelle ausgemacht. Der gelernte Innenverteidiger Dominique Heintz schob immer wieder dynamisch an, Hector fädelte die Angriffe ein und der dribbelstarke Bittencourt zog mit seinen nach innen gerichteten Läufen dann den Passweg auf, um den durchlaufenden Heintz ins Spiel und letztlich auch zum Flanken zu bringen. Dieses starke Positionsspiel war der eigentliche Garant für die drückende Kölner Überlegenheit.

Werder erinnerte in der Anfangsphase an das Werder im Spätherbst, wirkte nicht sauber aufeinander abgestimmt, fahrig in seinen Aktionen und anfällig, sobald der Gegner das Tempo anzog. Der zweite schlecht verteidigte Standard in Folge sorgte für das 1:0 – und eine etwas eigenartige Spielsituation dann für den zweiten Kölner Treffer.

Köln lockte Werder in ein riskantes Angriffspressing, ein technischer Fehler von Hector brachte den weit aus seiner Position gerückten Delaney tatsächlich ins Spiel. Als Werder gerade in einen erfolgversprechenden Konter starten wollte, leitete ein einziger verlorener Zweikampf tief in der gegnerischen Hälfte den Gegentreffer ein.

Kruse und Bartels gut im Griff

Gebre Selassies Abwehrseite war komplett entblößt, Delaney (und Grillitsch und Junuzovic) wegen ihrer hohen Pressingposition nicht tief genug positioniert. Köln spielte flott über den Flügel, Werder versäumte das taktische Foul und nach einer Flanke von rechts konzentrierten sich im Strafraum zwei Innenverteidiger auf Modeste – während Bittencourt in deren Rücken und aus Bauers Windschatten als einziger zum Ball ging und problemlos einköpfte.

Nach einer halben Stunde stand es nicht nur 2:0, sondern Köln hatte bis dahin auch bereits elfmal auf das Bremer Tor geschossen – die Gäste hatten ihren ersten Torschuss überhaupt erst in der 32. Minute. Delaneys schwacher Aufbau wurde von einer schlechten Passquote untermauert (am Ende 67 Prozent) und war auch ein Grund für die lahmende Bremer Offensive bis dahin.

Max Kruse und Fin Bartels waren auch kaum im Spiel. Köln hatte sich sehr gut auf die Ausweichbewegungen gerade von Kruse eingestellt, konnte den Bremer am Flügel immer wieder gut isolieren und in der Tiefe sauber absichern. Aber: Den aus der zweiten Linie einlaufenden Junuzovic hatte Köln nicht immer auf dem Schirm.

Werder schnupperte zaghaft am Anschlusstreffer und wurde dann von Köln – das offenbar zu sehr euphorisiert von den ersten 30 Minuten und den verzückten Fans war – auf simpelste Weise zum Toreschießen eingeladen. Der Doppelschlag nach einem tiefen Pass durchs Zentrum zum Anschlusstor und einer Flanke nach einem Einwurf zum Ausgleich brachte Werders kühle Effizienz mal wieder zum Vorschein: Beide Schüsse auf das Kölner Tor waren auch sofort drin.

Werder hatte den Gegner aus dem Nichts auf dem völlig falschen Fuß erwischt und sogar die Chance, durch Gebre Selassie die Partie komplett umzudrehen – und kassierte dann ein dermaßen bemerkenswert einfaches Gegentor, wie es die Mannschaft schon seit gefühlten Urzeiten nicht mehr kassiert hatte.

Nach einem Abstoß von Kölns Keeper Horn gewinnt Modeste den Kopfball gegen Delaney (Kreis). Zoller startet schon in die Tiefe ein (Pfeil). Werder ist aber mit Vier gegen Zwei und einer vernünftigen Staffelung scheinbar Herr der Lage. (Screenshot/Sky)

Während aber beide Kölner Spieler – Zoller mit dem Lauf in die Tiefe (Pfeil) und Bittencourt mit der Bewegung zum Ball – aktiv werden, bleiben alle vier Bremer in ihrer Position stehen. Veljkovic und Bauer (Kreise) haben sich keinen Meter bewegt und halten weiter Abstand, Bittencourt verlängert den Ball mit dem Kopf. (Screenshot/Sky)

Durch eine simple Kopfballverlängerung sind alle Werder-Verteidiger aus dem Spiel. Zoller ist durch und lupft zum 3:2 ins Tor. Vom Abstoß von Horn bis zum Abschluss von Zoller benötigte der FC nur vier Stationen (Horn, Modeste, Bittencourt, Zoller) und acht Sekunden Zeit, um erneut in Führung zu gehen. (Screenshot/Sky)

Nach der Pause wollten es beide Mannschaften ruhiger angehen lassen. Modeste durchkreuzte den Plan aber mit dem 4:2 nach wenigen Sekunden mit einem Schuss ins kurze Eck, nachdem der Ball nach einer Halbfeldflanke und einer Ablage beim Franzosen gelandet war. Damit kassierte Bremen alle vier Tore aus vier völlig unterschiedlichen Spielsituationen: Nach einem Standard, nach einem Konter, nach einem Spielzug auf den zweiten Ball und einem Spielzug aus dem freien Spiel heraus.

Köln ging mit der erneuten Zwei-Tore-Führung nun sachlicher um und nach und nach weg vom aggressiven Angriffspressing. Der FC verlagerte in der Folge seine Anlaufhöhe etwa um die Mittellinie herum.

Gnabry bringt neue Wucht

Die Gastgeber hatten das Zentrum dadurch ganz gut im Griff, Werder mehr und mehr Ballbesitz in ungefährlichen Zonen. Erst durch die Einwechslung von Serge Gnabry für Delaney und dem Rückzug von Grillitsch auf die Sechserposition entwickelte Werder auch wieder mehr Wucht nach vorne.

Gnabry, Bartels und Kruse wechselten sich in der Besetzung des Zehnerraums ab, Kruse entwischte dadurch endlich auch mal seinem Schatten Sörensen und konnte nicht an der Seitenlinie festgemacht werden. Gnabrys Anschlusstor, vorbereitet durch Kruses Zuspiel auf Bartels aus dem Zentrum, sorgte dann für allerhand Rotationen auf beiden Seiten.

Werder-Trainer Nouri brachte den offensivstarken Florian Kainz für Bauer auf dem rechten Flügel – Stöger wiederum stellte auf eine Fünferabwehrkette gegen den Ball in einem 5-2-3 um und beorderte dafür Hector aus dem Zentrum auf den linken Flügel gegen Kainz.

Köln zog sich jetzt noch weiter zurück, überließ Bremen zwei Drittel des Spielfelds und attackierte aus einem tiefen Abwehrpressing. Die Gastgeber wurden sichtbar müder in ihren Bewegungen, Stöger reagierte auch deshalb mit zwei Wechseln, Hector rückte in der Folge wieder ins Mittelfeld.

Werder im Handball-Modus

Es entwickelte sich immer mehr ein Spiel, welches an das in Ingolstadt erinnerte: Mit einem tiefstehenden Gegner und Werder im Handball-Modus. Phasenweise rückten die drei Innenverteidiger als Spielmacher in die freien Räume neben Modeste, Grillitsch sicherte dann als Libero ab.

Nouris letzter Wechsel verstärkte den Offensiveffekt noch, Claudio Pizarro kam für Veljkovic, Werder löste die Dreierkette hinten auf und stellte nur noch eine Zwei-Spieler-Restverteidigung. Damit zogen die Bremer mit teilweise sechs Spielern in der vordersten Linie das Feld breit und spielte geduldig und ohne große Hektik um den Kölner Strafraum.

Mit Spielverlagerungen oder Dribblings versuchten die Gäste, Lücken auf den Flügeln zu reißen und dann zu flanken. Werder konnte den Druck so zwar gut hoch halten, sorgte aber nicht für Gefahr im Kölner Strafraum. In den Rücken der Kölner Abwehr konnten sich die Gäste nicht mehr spielen. Die beste Chance ergab sich noch durch Gnabry nach einer Flanke aus dem Halbfeld.

Werder hatte gute Sequenzen in dieser Partie, bekam seine Schlüsselspieler der vergangenen Wochen aber nicht gut integriert und lebte in der Offensive zu viel von Einzelaktionen. Defensiv erlaubte sich die Mannschaft deutlich mehr Fehler als zuletzt und wurde von Köln – anders als von ein paar Gegnern zuletzt – dafür auch bestraft.