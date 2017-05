Zwei von drei aktuellen Werder-Keepern: Felix Wiedwald (l.) und Jaroslav Drobny. (nordphoto)

Mit Felix Wiedwald und Jaroslav Drobny hat Werder-Coach Alexander Nouri zwei Keeper im Kader, die ein eher altmodisches Torhüterspiel bevorzugen und ihre Qualitäten in der Kernkompetenz der Torverhinderung haben. Aber reicht das auch noch für die kommende Saison?

„Wir werden das noch offen lassen“, war eine oft gebrauchte Floskel von Alexander Nouri in den Tagen vor dem Sommerurlaub. Eine Standard-Antwort, die besonders dann zum Einsatz kam, wenn es um konkrete Personalplanungen für die kommende Saison ging. Unter anderem steht ja die Frage im Raum, mit welchem Torhüter-Team er in die neue Spielzeit gehen will. Und ob noch ein Keeper zugekauft wird. Und ob sich Nouri schon auf eine Nummer eins festlegen will. Die Antwort war immer dieselbe.

Alexander Nouri wird in wenigen Wochen in seine erste Sommervorbereitung mit einem Profi-Team starten. Bisher war das ja nur allenfalls in Ansätzen „seine“ Mannschaft. In die Kaderplanung war er vor einem Jahr ebenso wenig involviert wie in die Ausarbeitung des grundsätzlichen Spielkonzepts.

Diese neuen Herausforderungen stellen sich Werders Coach in diesem Sommer, weshalb es doch einigermaßen verwunderte, dass sich der Klub jüngst von einem seiner Co-Trainer trennte. Die Aufgaben für das dezimierte Trainerteam werden jedenfalls nicht weniger werden. Christian Vander bleibt als Torwarttrainer ein Teil des Trainerstabs, das hat Frank Baumann bereits bestätigt. Hinter jeder anderen Personalie stehen aber Fragezeichen.

Durchschnittliche Zahlen

Felix Wiedwald hat in der abgelaufenen Saison die meisten Einsätze im Werder-Tor absolviert und dürfte deshalb in der Diskussion um die künftige Nummer eins auf jeden Fall in der Verlosung sein. Wiedwald hat 24 Spiele bestritten und dabei 2208 Spielminuten abgerissen, 45 Gegentore kassiert und immerhin doch noch fünf Mal zu Null gespielt.

Er hat sich keinen groben Fehler vor einem Gegentor geleistet, 96 Bälle gehalten und 15 Großchancen des Gegners vereitelt. Seine Fangquote lag damit bei 67 Prozent. Wiedwald liegt damit im Mittelfeld der (Torhüter-)Liga.

Zum Vergleich: Erster ist Manuel Neuer mit fast 80 Prozent Fangquote und einem eindeutigen Fehler vor einem Gegentor. Letzter wurde Rene Adler mit etwas mehr als 55 Prozent gehaltener Bälle und drei groben Patzern vor einem Gegentor.

Die meisten Großchancen vereitelte in der abgelaufenen Saison übrigens Leverkusens Bernd Leno (26), die meisten Bälle hielt Oliver Baumann (114) - der Hoffenheimer leistete sich aber auch die meisten Fehler vor einem Gegentor (vier). Jaroslav Drobny liegt wie Wiedwald auch im Mittelfeld der Liga, seine statistischen Werte sind - prozentual gesehen - in etwa vergleichbar mit denen seines Kontrahenten.

Reaktives Spiel, reaktive Torhüter

Werders grundsätzlich reaktive Spielidee mit dem Fokus auf Umschaltbewegungen nach eigenem Ballgewinn beeinflusst auch das Torhüterspiel entsprechend. Werder ist keine Pressingmannschaft, die hoch anläuft, geschlossen nachschiebt und deshalb viel Raum im Rücken der Abwehrkette bis zum eigenen Tor lassen würde.

Wiedwald oder Drobny müssen also nicht wie einige ihrer Kollegen in der Liga, den mitspielenden, antizipierenden Torhüter geben, der weit vor dem Tor eine Art Libero spielt, die eigene Abwehrreihe lautstark coacht und Gefahr für das eigene Tor durch ein gutes Stellungsspiel erst gar nicht aufkommen lässt.

Der 27-jährige Wiedwald ist wie auch Drobny ein reaktiver Torhüter, der seine Stärken auf der Linie hat. Aber eben auch keiner, der sich weit heraus traut aus seinem Tor, um Flanken oder tief gespielte Bälle zwischen Elfmeterpunkt und Sechzehnerlinie abfängt, sondern die Abwehrarbeit im Strafraum vielmehr den Feldspielern überlässt.

Dieses Modell hat sich in der Rückrunde einigermaßen bewährt, als Wiedwald in einigen Spielen entscheidend zur Erfolgsserie beigetragen hat. Und Wiedwald hat mit einigen schnellen, zielsicheren Abwürfen als Initiator von Umschaltbewegungen ein paar „spielerische“ Duftmarken gesetzt.

Kein elfter Feldspieler

Die ganz grundsätzliche Frage, ob dieses Modell aber auch noch eines für die Zukunft, für die erste Nouri-Saison mit der Mannschaft sein wird, ist aber noch nicht beantwortet. Je nachdem, mit welcher Spielidee oder konzeptionellen Entwicklung der Mannschaft Nouri in die kommende Spielzeit gehen will, beeinflusst das unmittelbar auch die Entscheidungen im Torhüterbereich.

Für einen sauberen Spielaufbau ist der Torhüter in Bremen bisher nicht zuständig. Wiedwald und auch Drobny hatten in erster Linie die Aufgabe, die Bälle entweder kurz auf einen der Innenverteidiger oder zur Not auch auf die beiden Außenverteidiger zu passen. Oder aber gleich einen langen, neutralen Ball tief ins Mittelfeld zu schlagen. Als echte Anspielstation, als quasi zusätzlicher Feldspieler, wurden beide kaum gebraucht.

Werder lockt die Gegner nicht in ein hohes Pressing, das sie dann mit Hilfe des Torhüters und der daraus entstehenden Überzahlsituation aushebeln kann, um so mit flachen Zuspielen ins Übergangsdrittel zu gelangen. Dafür sind die Innenverteidiger und die Mittelfeldspieler zuständig, dem Torhüter bleibt nur eine absichernde Funktion - oder aber die Aufgabe, den Ball nach einem Rückspiel unter Gegnerdruck ohne Risiko hoch und weit nach vorne zu befördern.

Konservativ bleiben oder Risiko erhöhen?

Das erklärt unter anderem die recht hohe Anzahl an Fehlern vor Gegentoren von Hoffenheims Baumann, der gleich zweimal in der abgelaufenen Saison mit dem Ball am Fuß patzte und so Gegentore verschuldete. Und trotzdem überwogen die Vorteile von Baumanns Spiel für die Mannschaft diese Nachteile doch um Längen.

Der TSG-Keeper kommt etwa auf eine Passquote von rund 76 Prozent, Wiedwald (52 Prozent) und Drobny (54 Prozent) liegen weit darunter. Manuel Neuer ist mit 81 Prozent in Bayerns Ballbesitzmaschine natürlich unerreicht. Was diese Werte für einen stabilen Aufbau im Abwehrdrittel bedeuten, liegt auf der Hand.

Wenn Werder sich in Zukunft mehr auf die Bausteine Ballbesitz und Positionsspiel konzentrieren will, müssten sich die beiden arrivierten Keeper entweder fußballerisch plötzlich klar verbessern, sprich: beidfüßig sicher sein, druckresistenter werden, auch riskanter spielen. Oder aber der Klub kauft sich diese Qualitäten extern ein.

Ein mitspielender Torhüter würde dann auch die Innenverteidiger entlasten, die bis auf Niklas Moisander ohnehin nicht besonders auffällig werden im Spiel mit dem Ball. Nicht umsonst fiel der Name Ron-Robert Zieler zuletzt immer mal wieder. Oder aber Werder traut sich den ganz überraschenden Schritt zu.

In der zweiten Mannschaft hat der 21-jährige Michael Zetterer in der Rückrunde nicht nur stark gehalten, sondern auch einen sehr offensiven Torhüter-Stil an den Tag gelegt: Weit vor dem Tor postiert, mit gutem, lautstarkem Coaching für die Mitspieler, mit Ruhe am Ball und vor allen Dingen blitzsauberen Flugbällen auf die Flügel und flachen Zuspielen ins Mittelfeld.

Die Möglichkeiten sind da, Werder kann sich aus dem eigenen Pool an Torhütern bedienen oder aber einen neuen Spieler verpflichten. Oder aber Nouri bleibt bei seiner eher konservativen Linie und sieht den Torhüter weiter in erster Linie als Gegentorverhinderer. Momentan scheint wirklich alles offen.