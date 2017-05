Werder-Trainer Alexander Nouri (r.) und Werder-Sportchef Frank Baumann. (nordphoto)

Es hätte auch anders kommen können. Theoretisch. Alexander Nouri hatte seinem Berater, Alen Augustincic, eine klare Anweisung erteilt. Der Berater solle Werders Trainer bitte schön nicht andauernd mit Angeboten oder Anfragen kommen. Werders Trainer wolle sich wirklich nur auf Werder konzentrieren. Einschränkung: „Ich habe ihm gesagt, er soll sich melden, wenn Barcelona anruft“, sagte Nouri. Vom FC Barcelona hat sich aber niemand gemeldet, was wiederum niemanden sonderlich überrascht haben dürfte. Und deswegen durfte sich Werders Trainer die ganze Zeit voll und ganz auf Werder konzentrieren. Es geht mit ihm demnächst nicht in Barcelona weiter. Sondern in Bremen. Am Montag wurde die Vertragsverlängerung mit dem Cheftrainer des SV Werder bekannt gegeben.

Am Dienstag sollte darüber öffentlich gesprochen werden. Pressekonferenz mit Alexander Nouri und Werders Sportchef Frank Baumann. Wer mit der Illusion hingegangen war, dass er hinterher dann genau Bescheid wissen wird, wie genau es weitergeht bei Werder: Der weiß jetzt, dass das nur eine Illusion gewesen ist. Über die Ziele für die nächste Zeit, die nächste Saison, könne man frühestens reden, wenn der Sommer vorbei und die Kaderzusammenstellung abgeschlossen ist, sagte Baumann. Selbst die Frage, ob und wie es mit Nouris Trainer- und Betreuerstab weitergeht, verschob Werders sportliche Spitze auf die nächsten Wochen.

Frank Baumann wiederholte bei den Zielsetzungsfragen lediglich die allgemeine Selbsteinstufung des Bundesliga-Klubs Werder Bremen. Man wolle so früh wie möglich so viele Punkte sammeln, dass ein Abstieg nicht mehr möglich ist. Für den Fall, dass das gelingt, wolle man dann auch die Plätze anpeilen, die für den Europacup infrage kommen. Nouri verwies darauf, dass man demnächst eine „souveräne und stabile Saison“ spielen wolle, dass man jetzt aber gut daran tue, „die Gegenwart zu beeinflussen“. Es stehe ein Spiel in Dortmund an. Ein schweres Spiel. Ein außerordentlich schweres, wenn man sich die Dortmunder Ambitionen sowie die zuletzt gezeigten Bremer Defensiv-Patzer vergegenwärtigt.

Zukunft ist Zukunft, Gegenwart ist Gegenwart. So hätte es wahrscheinlich Nouris Vorgänger Viktor Skripnik formuliert. Dem Geist eines solchen Mottos hatten sich auch Baumann und Nouri auf dieser Pressekonferenz verschrieben. Man habe mit der Verkündung des neuen Trainer-Vertrages, der „Hauptpersonalie“, wie er sie nannte, vor dem schweren Dortmund-Spiel noch einmal einen Impuls setzen wollen, sagte Baumann. Jetzt soll alle Konzentration dem Dortmund-Spiel gelten. Werder könnte durch einen Erfolg dort immer noch auf einen Europacup-Platz kommen. Theoretisch.

Wenn es stimmt, dass beide Seiten seit Wochen und Monaten von einer Fortsetzung der Zusammenarbeit überzeugt sind, kann es durchaus hilfreich sein, vor und nicht erst nach dem letzten Saisonspiel die Fortsetzung, vermutlich verbunden mit einer Vertragslaufzeit bis 2019, öffentlich zu machen. Dass sie jemals Zweifel an einer Einigung gehabt hätten, verneinten Baumann und Nouri unisono. Baumann umriss noch einmal Nouris Weg seit dessen Amtsantritt im September. Der Sportchef beschrieb, wie sich der Trainer entwickelt, wie er an Selbstvertrauen gewonnen habe. Die Mannschaft geformt und vorangebracht habe. Dass er sich als Typ aber gar nicht verändert habe. Nouri sagte, dass er glücklich und dankbar für das Vertrauen sei, dass es etwas Besonderes sei für ihn und seine Familie. Er dankte seinem Team. Und er sagte zur Baumann-Analyse vom dazugewonnenen Selbstvertrauen: „Wenn ich von meiner Arbeit überzeugt bin, impliziert das ja auch, dass ich von mir selbst überzeugt bin.“

Das Demütige soll ein Merkmal von Nouris Arbeit bleiben

So saß er also da auf dem Podium im Mediensaal des Weserstadions. Als junger Cheftrainer, der von sich überzeugt ist, der auch überzeugende Auftritte in Sportstudio- oder Sportclub-Sendungen hingelegt hat – und der den Eindruck vermeiden will, dass er jetzt bereit ist, die Welt aus den Angeln zu heben. Hey, hier kommt Alex – das sollte nicht die Attitüde sein, mit der er, einen neuen Vertrag und eine ordentliche Gehaltsaufstockung in der Tasche, jetzt auftreten will. Er hat sich entwickelt, so wie er es geschafft hat, Entwicklungen in der Mannschaft anzuschieben. Er redet nicht mehr andauernd von Demut. Aber das Demütige soll ein Merkmal seiner Arbeit bleiben. „Wir wollen step by step die Spieler weiter fördern und fordern“, hat er auf der Pressekonferenz gesagt. Das hört sich einerseits vorsichtig genug an, andererseits forsch genug. Wenn ihm und seinem Team das besser gelingt als der Bundesliga-Konkurrenz, könnte sich Werder ja auf gute Zeiten freuen. Dann würde der Kurs grün-weiß in die gewünschte Richtung gehen.

Das mit der Demut brauchte Nouri dann nicht noch mal extra zu sagen. Das nahm ihm Frank Baumann ab. Als es um Werders Ambitionen ging, sagte der Sportchef: „Wir wollen demütig sein.“