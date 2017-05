Justin Eilers. (nordphoto)

Der 28-Jährige hat sich einen Kreuz- und Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Das ergaben Untersuchungen, nachdem Eilers sich am Dienstag im Training verletzt hatte. Eilers wird schon am Donnerstag in Straubing operiert.

Mehr zum Thema Eilers bricht Einheit verletzt ab Die Werder-Profis sind in die letzte reguläre Trainingswoche der Saison gestartet. Für einen ... mehr »

Für Eilers setzt sich damit eine fast schon unglaubliche Pechsträhne bei Werder fort. Eilers, als Torschützenkönig der dritten Liga im vergangenen Sommer von Dynamo Dresden gekommen, hatte schon die komplette Hinrunde verletzungsbedingt verpasst. Nachdem er sich im Winter zurückgearbeitet hatte, spielte er in Werders U23 eine wichtige Rolle. In zehn Spielen kommt er auf drei Treffer und zwei Torvorlagen. Für einen Bundesliga-Einsatz in der Mannschaft von Alexander Nouri hat es diese Saison dagegen nicht gereicht.

Werders U23 kann den Klassenerhalt aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Die Mannschaft muss am Sonnabend gegen den Tabellenfünften aus Aalen am besten gewinnen. In diesem Fall könnte Werder den SC Paderborn überholen, selbst wenn die Paderborner in Osnabrück einen Punkt holen würden. Werder reicht ein Unentschieden gegen Aalen, wenn Paderborn zeitgleich verliert. Ebenfalls noch nicht gesichert ist Rot-Weiß Erfurt, das gegen Großaspach spielt und zwei Punkte vor Werder liegt.