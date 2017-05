Max Kruse (nordphoto)

Max Kruse (bester Rückrunden-Scorer der Liga): "Für den neutralen Zuschauer war es zum dritten Mal in Folge spannend, aber zum dritten Mal in Folge können wir uns davon nichts kaufen. Wir schießen drei Tore, kriegen vier. So kannst du nicht gewinnen. Auch heute haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. Wir hatten uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Aber man muss feststellen, dass uns am Ende die Luft ausgegangen ist."

Zlatko Junuzovic (Werder-Kapitän): "Das war von beiden Seiten ein großes Spiel. Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt, aber man muss neidlos anerkennen, dass der BVB sehr offensivstark ist. Wir haben nie aufgesteckt, unsere Qualität gezeigt, aber letztlich zu viele Gegentore bekommen."

Alexander Nouri (Werder-Trainer): "Wir haben alles gegeben. Das Ergebnis ist bitter und es ist schade, dass wir uns hier heute nicht für die Rückrunde belohnen konnten."

Fin Bartels (Torschütze zum 2:2): "Die Enttäuschung ist groß. Auch heute haben wir Moral bewiesen und sind zurückgekommen. Am Ende hat es nicht gereicht."

Frank Baumann (Werders Sportchef): "Das Spiel war nochmal ein Highlight. Wir haben wieder Nadelstiche setzen können. Und wenn du zweimal in Führung gehst, bist du am Ende umso enttäuschter. Wir sind enttäuscht, aber auch stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat.

Serge Gnabry (über den von ihm verursachten Elfmeter): "Das ist ekelhaft. Ich komme einen Schritt zu spät und berühre ihn leicht."