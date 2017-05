Nicht zu stoppen: Werder-Stürmer Max Kruse. (nordphoto)

Max Kruse steht jetzt bei 14 Saisontoren. Zwölf davon hat er – auch wegen seiner langwierigen Verletzung zu Beginn der Saison – im Kalenderjahr 2017 erzielt. Im gesamten Jahr 2016 hat er lediglich drei Tore erzielt, für Werder und den VfL Wolfsburg. Bereits jetzt hat Kruse seinen persönlichen Rekord an Saisontoren geknackt und baut den weiter aus. Der letzte deutsche Spieler, der für Werder so oft in einer Saison traf, war übrigens Miroslav Klose. Der traf einst 25-mal – das war vor elf Jahren.

Und noch mal Kruse: In der Bundesliga haben vor ihm nur drei Spieler auch acht Tore im Monat April erzielt. Das waren Gerd Müller, Hans Siemensmeyer (beide 1970) und Fritz Walter (1987). Und wer’s noch eine Nummer größer mag: Kruse liegt mit seiner April-Quote gleichauf mit dem Besten der Welt. In den fünf großen Ligen Europas hat sonst nur Lionel Messi vom FC Barcelona auch achtmal im April getroffen.

Der Doppelpack von Kruse und Fin Bartels gegen die Hertha bedeutete das siebte Spiel in Folge, in dem Werder mindestens zwei Tore erzielte. Auch diese Serie gab es schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr. Zuletzt hatte Werder eine vergleichbare Offensivpower im Frühjahr 2010 – da war es auch zuletzt der Fall, dass die Mannschaft zu so einem späten Zeitpunkt der Saison so weit oben in der Tabelle platziert war. Damals war Werder Dritter und zog am Ende in die Champions League ein.

Die Grafik zeigt die Rechtslastigkeit der Werder-Angriffe über die 90 Minuten. (opta)

Theodor Gebre Selassie nahm in Werders etwas asymmetrischen Spiel sowohl offensiv als auch defensiv eine Sonderrolle ein. Der Tscheche bestritt die meisten Zweikämpfe aller Spieler auf dem Platz (26) und wurde entweder von seinen Mitspielern oder durch einen hohen Ball der Gäste so oft wie kein anderer in einen Luftzweikampf geschickt (elfmal). Dazu war Gebre Selassie von der Hertha offenbar als zentrale Figur der Bremer Angriffe ausgemacht worden, die Gäste versuchten, die einfache Zufuhr an Bällen auf Gebre Selassie zu kappen. Was allerdings nur bedingt gelang: Werder nahm immer öfter den Umweg durchs zentrale Mittelfeld oder spielte einen Flugball auf Gebre Selassie. Das führte am Ende dann unter anderem dazu, dass Werder fast jeden zweiten seiner Angriffe über die rechte Seite initiierte.

Lamine Sané war mal wieder Endstation der ohnehin schon zaghaften und überschaubaren Berliner Angriffe. Der Senegalese hatte zehn sogenannte klärende Aktionen – der zweitbeste Bremer Milos Veljkovic kam gerade mal auf vier.

Moisander als heimlicher Spielmacher

Die grundsätzliche Entwicklung der Partie in der zweiten Halbzeit belegen fast 61 Prozent Ballbesitz, den sich die Hertha erspielte. In den Rücken der Abwehr schafften es die Gäste aber fast nie, weshalb es Berlin vermehrt mit Flanken versuchte. 15-mal segelte allein in der zweiten Halbzeit ein Ball von außen in den Bremer Strafraum, in der ersten Halbzeit hielt sich Berlin mit nur fünf Flanken geradezu vornehm zurück. Werder hatte übrigens gar keine Lust auf diese Art der Offensivstrategie und flankte nur läppische zweimal.

Niklas Moisanders gefährliche Vertikalpässe durch das Mittelfeld wollte die Hertha verhindern und stellte Alexander Esswein im Pressing dafür ab. Das gelang auch ganz ordentlich, änderte aber nichts daran, dass Moisander trotzdem wieder zum heimlichen Spielmacher wurde. Kein Bremer hatte mehr Ballaktionen (83) und spielte mehr Pässe (70). Und die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte gingen nicht etwa auf das Konto von Kruse, Bartels oder Zlatko Junuzovic – sondern auf Moisander. Der gab mehr als die Hälfte seiner Zuspiele jenseits der Mittellinie ab (38).