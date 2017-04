Überragender Akteur in Ingolstadt: Max Kruse. (imago)

Es wird ja sehr viel geträumt derzeit in Bremen, da passt diese Statistik wohl recht gut: Nur ein einziges Mal seit Einführung der Drei-Punkte-Regel holte Werder Bremen mehr Punkte aus den ersten 13 Rückrundenspielen - in der Meister-Saison 2003/04.

Nun wird Werder in dieser Spielzeit nicht mehr Deutscher Meister werden. Aber der Einzug in den Europapokal nimmt vier Spieltage vor Schluss immer konkretere Züge an.

Das 4:2 beim FC Ingolstadt setzt die Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in Folge fort. In diesen zehn Partien hat die Mannschaft jetzt 26 von 30 möglichen Punkten geholt. Als Belohnung ist Werder nun auf Rang sechs in der Tabelle vorgerückt.

Erstaunlich kombinierfreudige Gastgeber

Das Spiel beim Vorletzten entpuppte sich aber schnell auf das erwartet unangenehme Aufeinandertreffen: Werder ersetzte den gesperrten Zlatko Junuzovic durch Florian Kainz im Mittelfeld, dazu rückte Robert Bauer für Santiago Garcia auf die linke Außenbahn. Trainer Alexander Nouri blieb seiner 3-1-4-2-Grundordnung auch gegen die Schanzer treu, wobei sich schon früh im Spiel einige ungewohnte Änderungen zeigen sollten.

Ingolstadt musste gleich drei Abwehrspieler auf Grund von Sperren ersetzen. Trainer Maik Walpurgis schickte deshalb neben Roger auch Alfredo Morales in die Dreierabwehrkette, dazu übernahm Mathew Leckie den Part von Markus Suttner auf der linken Außenbahn und Max Christiansen rückte auf die Doppel-Sechs. Nach überstandener Krankheit kehrte zudem Martin Hansen ins Tor zurück. Ingolstadt erwartete Werder in der bevorzugten 3-4-3-Ordnung.

Die Gastgeber zeigten sich für ihre Verhältnisse erstaunlich kombinierfreudig, zu viele Sequenzen mit langen Schlägen in die Spitze gab es nicht. Stattdessen kombinierte der Vorletzt sauber aus der Abwehr heraus und brachte seine Kreativspieler Pascal Groß und Sonny Kittel immer wieder in gute Positionen.

Die beiden Außenspieler Leckie (links) und Florent Hadergjonaj schoben bei eigenem Ballbesitz weit nach vorne und drückten ihre Bremer Pendants Bauer und Theodor Gebre Selassie damit immer wieder tief in die eigene Hälfte.

Bremens Nachlässigkeit wird bestraft

Werder spielte trotz der fulminanten Serie im Rücken grundsätzlich eher abwartend, überließ den Gastgebern den Ball. Das hatte zur Folge, dass Ingolstadt entgegen seiner Gepflogenheiten auf fast schon spektakuläre 55 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit kam. Bremen bekam eigentlich zu keinem Zeitpunkt jene Intensität in sein Spiel, von der es die letzten Wochen gelebt hatte.

Geradezu ein Paradebeispiel war die Ingolstädter Führung, bei der Werder offenbar alle Tugenden und Vorgaben der letzten Wochen vergaß und auf einfachste Weise dafür bestraft wurde (siehe Bilder).

Tisserand bekommt von Grillitsch Druck, eigentlich eine willkommene Situation, um aggressiv zu pressen. Ein einfacher Trick nimmt Grillitsch aber gleich aus dem Spiel. (Screenshot/Sky)

Grillitsch setzt auch nicht nach, hat bald großen Abstand zu Tisserand. Alle anderen Bremer attackieren nicht nach vorne, sondern fallen Richtung eigenes Tor. (Screenshot/Sky)

Tisserand hat unglaublich viel Platz und Zeit, kein Bremer greift an. Moisander (kleiner Kreis) hat die Dreierkette gesprengt, weil er Groß bis ins Mittelfeld gefolgt ist. In den frei gewordene Raum orientiert sich Lezcano. Gegenspieler Sané reagiert darauf gar nicht. (Screenshot/Sky)

Lezcano hat sich jetzt einige Meter von Sané in dessen Rücken abgesetzt, der Bremer schaut nur noch auf den Ball. Tisserand hat immer noch keinerlei Druck und spielt einen einfachen Flugball. Interessant ist Wiedwald: Der Keeper könnte die Gefahr erkennen und sich unter Umständen zwei, drei Meter weiter vorne postieren. (Screenshot/Sky)

Lezcano hat nach der Ballannahme einen Bruchteil Zeit und trifft im Fallen, noch bevor Moisander eingreifen kann. Wiedwald hat in dieser Position kaum eine Abwehrchance. (Screenshot/Sky)

Ingolstadt läuft mehr und presst gut

Ingolstadt spulte bis zur Pause mehr als sechs Kilometer mehr ab und lag auch bei den Sprints (139 zu 95) und den intensiven Läufen (401 zu 314) deutlich vorn. Lediglich die Zweikampfstatistik entschied Werder mit 57 Prozent für sich.

Das konnte aber nicht über die strukturellen Schwächen hinwegtäuschen. Werder hatte Probleme auf der rechten Abwehrseite, wo der wendige Leckie gegen Gebre Selassie einige Male bis zur Grundlinie durchbrechen konnte, und mit den vielen Umschaltmomenten im Spiel - sowohl offensiv wie auch defensiv. Ingolstadt war da einfach gedanklich und körperlich robuster als Werder.

Zudem funktionierte Ingolstadts Gegenpressing gut und es hatte aus Bremer Sicht einige Male fast den Anschein, als wollte Werder den Gegner zu solchen Gegenpressingmomenten einladen - weil die Absicherung des riskanten Manövers in der Ingolstädter Restverteidigung nicht immer sauber war.

In diesen kleinen Momenten hatte Werder in der ersten Halbzeit seine besten Offensivszenen: Wenn das Gegenpressing oder Pressing - zumeist mit einem hohen Ball oder einem weiten Abwurf von Keeper Felix Wiedwald - überspielt wurde, gab es drei, vier Szenen, in denen sich Werder große Räume und Gleichzahlsituationen boten.

Der Angriff vor dem Ausgleich: Einen kurz abgewehrten Ball haut Kainz (Kreis) über die Ingolstädter Absicherung (Dreieck) Richtung Mittellinie, wo Kruse als Entwicklungsspieler lauert. (Screenshot/Sky)

Ingolstadt hat enorm zum Ball verschoben, mit Tisserand und Roger haben gleich zwei Innenverteidiger ihre absichernde Aufgabe offenbar vergessen. Kruse verlagert den Ball überragend auf die völlig freie linke Angriffsseite, wo Kainz - eben noch der Passgeber - ins Tempo geht. Als Ingolstädter Restverteidigung steht Morales gegen Bartels in einer Eins-zu-Eins-Situation (Kreis). (Screenshot/Sky)

Kainz wird von Morales gestellt und spielt den Ball perfekt ins Zentrum zu Bartels, der entscheidenden Vorsprung von seinen Verfolgern hat. Tisserand kann den Angriff gleich nur noch per Foul unterbrechen. Kruse verwandelt den Elfmeter zum 1:1. (Screenshot/Sky)

Fehlen von Junuzovic macht sich bemerkbar

Werder änderte die Herangehensweise in der zweiten Halbzeit und verlegte sich nicht mehr nur auf schnelle Umschaltaktionen nach Ballgewinn, sondern hatte immer mehr und längere Ballbesitzphasen. Im Spielaufbau blieben aber die Probleme gegen Ingolstadts aggressives und laufintensives Pressing.

Das Fehlen von Junuzovic machte sich doch sehr bemerkbar. Maximilian Eggestein und Florian Grillitsch vermochten im Spielvortrag nur wenige Akzente zu setzen. Grillitsch hatte im Schnitt sogar eine tiefere Position als der einzige Sechser Eggestein.

Die durchschnittliche Positionierung von Werders Start-Elf. Auffällig: Grillitsch (Nr. 27) war noch näher an der eigenen Abwehrreihe postiert als der nominelle Sechser Eggestein (Nr. 35). (Screenshot/Opta)

Nach dem erneuten Rückstand reagierte Nouri schnell und entscheidend. Mit der Einwechslung von Claudio Pizarro und Serge Gnabry für Grillitsch und Milos Veljkovic stellte Werder auf eine Viererkette in der Abwehr um und gestaltete die Offensive enorm variabel.

Gnabry besetzte den verwaisten Zehnerraum, Kruse lief aus einer etwas hängenden Position an. Mit zwei klaren Pärchen (Bauer/Kainz und Gebre Selassie/Bartels) wurden die Flügel gestärkt. Eggestein hatte fast nur noch eine absichernde Funktion, Moisander schaltete sich dafür vermehrt in den Aufbau mit ein.

Jetzt griff das Positionsspiel, Werder hielt das Spiel sehr breit und konnte die immer weiter zurückweichenden Ingolstädter im Zentrum gut binden.

Werder in der Schlussphase: Ingolstadt wurde im Zentrum beschäftigt, das Spiel in vorderster Linie breit gemacht. Gnabry ist auf dem rechten Flügel, Gebre Selassie plötzlich im Sturmzentrum zu finden. Bauer (nicht im Bild) komplettiert die Angriffslinie als sechster Spieler auf der linken Außenbahn. Moisander (Kreis) fungiert wie eine Art Quarterback. (Screenshot/Sky)

Werder und die kühle Effizienz

Aber erst in den letzten 15 Minuten legte sich Werder den immer müder werdenden Gegner zurecht und profitierte beim Ausgleich von einem schweren Abstimmungsproblem der Ingolstädter. Die Gastgeber verteidigten fast nur noch im tiefen Abwehrpressing mit einer Fünfer- und einer Viererkette davor.

Umso erstaunlicher, dass das vorentscheidende 2:3 nach einem schnellen Umschalten von Gnabry fiel. Ingolstadt konnte dem Tempo in den letzten Minuten der Partie nicht mehr standhalten und wurde von Werder zweimal kalt erwischt. Kruses viertes Tor mit dem Abpfiff machte dann den Deckel drauf.

Werder bleibt ein Meister darin, Spiele durch einige wenige starke Spielphasen zu entscheiden. Gegen Ingolstadt reichte im Prinzip eine starke Schlussviertelstunde, um einen Rückstand noch in einen Sieg zu drehen.

Bremen ist immer noch nicht (oder will es gar nicht sein?) die Mannschaft, die eine Partie 90 Minuten lang dominant gestalten kann (oder will) - die aber in den entscheidenden Phasen entscheidende Akzente setzt und dabei eiskalt ist.

Gegen Ingolstadt fanden vier von fünf Schüssen aufs Tor auch den Weg ins Tor, in der zweiten Halbzeit zappelte jeder der drei Schüsse aufs Tor auch im Netz. Es ist der Mix aus kühler Effizienz, einer starken Bank, guten Trainerentscheidungen während des Spiels und einem derzeit überragenden Max Kruse, die Bremen vom Europacup träumen lässt.