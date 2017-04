Werders überragender Mann: Max Kruse. (nordphoto)

Das Spiel war noch gar nicht beendet, aber die Werder-Fans hatten sich trotzdem festgelegt. „Europapokal, Europapokal“, sangen sie im ausverkauften Ingolstädter Stadion. Als das Spiel von Werder beim dortigen FC dann tatsächlich zu Ende war, verriet Linksverteidiger Robert Bauer ein kleines Geheimnis. „Wir haben uns als Mannschaft vor diesem Spiel gesagt: Wenn wir gewinnen, müssen wir uns neue Ziele setzen“, erzählte Bauer. Jetzt hatte Werder das Spiel gewonnen – mit 4:2 nach vier Toren von Max Kruse und nach zweimaligem Rückstand – und Bauer führte aus: „Wir sind nun Sechster, und wir wollen nicht mehr weg von diesem Platz.“ Wenn das gelingt, spielt Werder in der nächsten Spielzeit im Europapokal. Ob das gelingt, müssen die letzten vier Saisonspiele zeigen. Dass es wirklich so kommen könnte, wie Bauer und Kollegen es sich vorgenommen haben, ist nach den Entwicklungen der letzten Wochen nicht ausgeschlossen.

Geschafft hat Werder bereits jetzt den Klassenerhalt, und das ist nach dem 30. Spieltag schon mal viel mehr, als man Anfang des Jahres noch hatte erwarten dürfen. Bis weit in den März hinein stand Werder wochenlang auf Platz 16 oder nur ganz knapp davor. Vermutlich ist das auch der Grund dafür, dass Werders Verantwortliche nach wie vor ausdrücklich nicht über den Europapokal sprechen wollen. Cheftrainer Alexander Nouri sagte zu möglichen internationalen Ambitionen: „Ich werde nicht so vermessen sein und ein neues Ziel ausrufen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln und dann gucken, wofür das reicht – und wenn es dafür reicht, dann ja: geil.“

Baumann will nicht über Europa sprechen

Das Wort Europa League ging nach dem achten Werder-Sieg in den jüngsten zehn Spielen auch Sportchef Frank Baumann nicht über die Lippen. „Die Spieler können darüber sprechen und davon träumen, wichtig ist, dass sie tagsüber hart arbeiten“, sagte er. Immerhin verriet aber auch Baumann später im Gespräch mit den Journalisten noch ein kleines Geheimnis, nämlich die intern gesetzten Ziele: „Wir wollten deutlich weniger Gegentore als zuletzt und einen einstelligen Tabellenplatz.“

Daran, dass Werder vermutlich erstmals seit der Saison 2011/2012 unter 60 Gegentoren bleiben wird, hat die ganze Mannschaft ihren Anteil. Dafür, dass Werder von Europa träumen darf, hat vor allem einer gesorgt: Max Kruse mit seinen Toren. Alle vier waren es beim 4:2 in Ingolstadt. 13 Treffer sind es inzwischen in dieser Saison, und das obwohl Kruse in der Hinrunde wochenlang verletzt gefehlt hatte.

Kruse zeigte in Ingolstadt all das, was ihn auszeichnet. Er ist nervenstark, verwandelte den Elfmeter souverän zum 1:1. Er ist clever, staubte den Ball nach einer missglückten Faustabwehr von Ingolstadts Torwart Martin Hansen listig zum 2:2 ab. Er hat eine großartige Schusstechnik, verwertete die präzise Hereingabe von Florian Kainz mustergültig zum 3:2. Und er hat das perfekte Gespür für den Raum, lief in der Nachspielzeit nach Vorarbeit von Fin Bartels die letzten Meter allein aufs leere Ingolstädter Tor zu und schoss das 4:2.

Kruse zum Confed-Cup?

„Max hat das Spiel im Alleingang gedreht“, sagte Torwart Felix Wiedwald. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Bundestrainer ihn anruft und sagt, dass er den Sommer anders planen soll“, sagte Robert Bauer. Im Sommer findet in Russland der Confed-Cup statt, und Bundestrainer Joachim Löw hat schon angekündigt, eine Mannschaft mit dorthin zu nehmen, in der Spieler zum Einsatz kommen, die zuletzt nur wenig für den DFB gespielt haben. Rein sportlich hat Kruse eine Rückkehr in die Nationalmannschaft längst verdient. In Ingolstadt konnten sich davon die DFB-Späher Thomas Schneider und Miroslav Klose überzeugen, die auf der Tribüne saßen.

Ihr Augenmerk galt vor allem Kruse, aber gesehen hatten sie auch eine Werder-Mannschaft, die zunächst so gar nicht wie die Werder-Mannschaft der vergangenen Erfolgswochen gespielt hatte. Werder entwickelte wenig Druck und Zug nach vorne, stattdessen zogen die Ingolstädter ihr Spiel auf, verwickelten die Bremer in viele Zweikämpfe und blieben erstaunlich oft Sieger. Aber bei Werder ist nicht nur Kruse, sondern auch eine andere Qualität gereift: Diese Mannschaft verfügt über eine bärenstarke Mentalität. Sie gewinnt seit einiger Zeit Spiele, die sie auch hätte verlieren können – so wie am Sonnabend in Ingolstadt.

Impulse von der Bank

Doch nach jetzt 26 von 30 möglichen Punkten aus den letzten Spielen sagte Bauer: „Wir haben so viel Selbstvertrauen in unsere Stärke, wir wissen, dass wir jederzeit zurückkommen können.“ Dafür sorgten wie zuletzt häufiger wieder Spieler von der Bank, diesmal Serge Gnabry, der entscheidend am 3:2 beteiligt war, und Claudio Pizarro, der in der Ingolstädter Drangphase für Entlastung sorgte und viele Bälle sicherte.

Vor allem die Teamleistung begeisterte Alexander Nouri. „Es ist so viel gegen uns gelaufen und gegen uns ausgelegt worden“, sagte der Werder-Trainer, „aber wir haben uns trotzdem gewehrt.“ Nouri musste anschließend schnell weg vom Pressepodium, eine kleine Cessna wartete darauf, ihn nach Mainz ins ZDF-Sportstudio zu fliegen. Die Mannschaft jettete derweil in einer großen Maschine nach Hause. Wie viele Biere man sich denn nun gönnen dürfe, war Bauer vor dem Heimflug gefragt worden. „Zwei, drei oder vier“, sagte der kernige Verteidiger, um dann mit breitem Grinsen zurückzufragen: „Oder auf diese Serie vielleicht auch zehn?“ Vermutlich war es ganz gut, dass der Trainer im anderen Flieger saß.