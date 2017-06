Max Kruse weilt aktuell in den USA und nimmt an meheren Pokerturnieren in Las Vegas teil. (nordphoto)

Auf Rang neun hatte Kruse nach dem ersten Tag des "1500 Dollar No Limit 2-7 Lowball"-Turniers gelegen, bis an den begehrten "Final Table" hat er es dann aber doch nicht geschafft. Von den noch übrig gebliebenen 46 Spielern hatten sich im weiteren Verlauf einige verabschiedet, doch auch Kruse büßte viele Chips ein. Der Sprung unter die Top 30 gelang ihm aber noch.

Kurz nach der ersten Pause des Tages war das Turnier für den 29-Jährigen jedoch beendet. Der besser positionierte US-Amerikaner Jared Bleznick war All-In gegangen, Werders Stürmer zog nach einiger Zeit des Überlegens nach und setzte ebenfalls alle seine Chips. Bei dieser besonderen Variante des Pokerns zählt im direkten Duell das niedrigste, also schwächste Blatt. Während Bleznick mit seinen fünf Karten "nur" ein Vierer-Paar zu bieten hatte, schaffte es Kruse mit einem Sechser-Pärchen nicht, diese Hand zu unterbieten.

Immerhin: Gänzlich ohne Gewinn verließ Kruse die Veranstaltung nicht. Dank seines 29. Platzes schaffte er es in die Geldränge und heimste 2568 Dollar ein. Die "World Series of Poker" begann am 30. Mai und dauert noch bis zum 22. Juli. In dieser Zeit werden insgesamt 74 Turniere ausgetragen, ein weiterer Kruse-Auftritt vor der Rückkehr nach Deutschland ist deshalb nicht unwahrscheinlich. (mbü)