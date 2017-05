Werder-Stürmer Max Kruse. (nordphoto)

Dem Bericht zufolge habe Kruse die Möglichkeit, Werder bei einem entsprechenden Angebot vorzeitig zu verlassen. Der Angreifer soll bei seinem Wechsel 2016 vom VfL Wolfsburg nach Bremen auf viel Geld verzichtet haben. Die Ausstiegsmöglichkeit wäre also eine Art Gegenleistung. Beim VfL habe Kruse zwischen vier und fünf Millionen Euro pro Jahr verdient, bei Werder sollen es etwa 2,5 Millionen Euro sein. „Wir sind nicht bestrebt, Max abzugeben“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann der „Sport Bild“. Zu einer möglichen Ausstiegsmöglichkeit wollte er aber keine Stellung beziehen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Kruse eine Ausstiegsmöglichkeit aus einem Vertrag hätte. 2015 wechselte er dank Ausstiegsklausel vor Vertragsende von Borussia Mönchengladbach nach Wolfsburg – für eine kolportierte Ablösesumme von zwölf Millionen Euro.

Kruse ist maßgeblich an Werders Aufschwung in der Rückrunde beteiligt. Insgesamt erzielte der Stürmer in dieser Saison bislang 14 Tore in 21 Spielen – einen Viererpack gegen den FC Ingolstadt inklusive. Die ersten zehn Partien dieser Bundesliga-Saison hatte er verletzungsbedingt verpasst.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorangegangenen Version dieses Artikels stand, Kruse soll laut „Sport Bild“ eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben. Das war so nicht korrekt. Richtig muss es heißen: Kruse soll laut „Sport Bild“ eine Ausstiegsmöglichkeit aus seinem Vertrag haben. (wk)