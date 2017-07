Henrik Larssons mit Sohn Jordan (r.). (imago)

Kurios: Der Geschäftsführer von Werders China-Sponsor Yingsheng Sports ist der Vater von Stürmer Yuning Zhang. In der Vergangenheit hat es schon ein paar andere kuriose Vater-Sohn-Konstellationen gegeben. Zum Beispiel bei Real Madrid. Dort war Lorenzo Sanz von 1995 bis 2000 Präsident, und im Profikader stand zur Verwunderung vieler sein Sohn Fernando. Kritiker hielten den Innenverteidiger für minderbegabt, nach 35 Pflichtspielen in drei Jahren und kurz vor dem Ende der Amtszeit des Vaters verkaufte Real ihn zum Ligarivalen FC Malaga. Dort wies er sechs Spielzeiten lang als Stammkraft Erstliga-Niveau nach.

Als Vater-Sohn-Kombination schrieben die Maldinis in Italien Fußballgeschichte. Papa Cesare Maldini, einst ein ausgezeichneter Verteidiger und Nationalspieler, war von 1996 bis 1998 Nationaltrainer Italiens. In dieser Zeit hieß der rechte Verteidiger Paolo Maldini. Anders als bei Familie Sanz in Madrid gab es in Italien zu keiner Zeit Zweifel an den sportlichen Qualitäten des Sohnemannes. Paolo war einer der weltbesten Außenverteidiger.

Einen berühmten Vater hat auch Jordi Cruyff: Johan Cruyff. Beim FC Barcelona arbeiteten sie zusammen, der große Johan als Trainer, Jordi als aufstrebendes Talent. Bis in die spanische Nationalmannschaft brachte es Jordi, spielte später auch noch bei Manchester United.

Sogar in einer Mannschaft standen die Isländer Arnor und Eidur Gudjohnsen und das sogar in einem Länderspiel. Im Jahr 1996 wurde Sohnemann Eidur, 17 Jahre damals, für Papa Arnor, 34, eingewechselt. Eidur legte später eine große Karriere hin, stand unter anderem beim FC Chelsea, FC Barcelona und AS Monaco unter Vertrag.

Gemeinsam in einem Team, aber unterschiedlich talentiert – das galt für die Larssons. Vater Henrik, Schwedens wahrscheinlich bester Stürmer aller Zeiten, bestritt sein letztes Punktspiel in der vierten Liga bei Hogaborgs BK an der Seite von Sohn Jordan. Der damals 15-jährige Junior schoss in jenem Spiel sogar ein Tor. (mhd)