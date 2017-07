Zlatko Junuzovic bleibt bei Werder - erstmal. (nordphoto)

Der Flirt zwischen Zlatko Junuzovic und Trabzonspor war intensiv. "Ein sehr lukratives Angebot" über das er "drei, vier Tage" nachgedacht habe, sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag. Letztlich scheiterte der Wechsel, weil Junuzovic den Türken absagte. Indes haben die Bremer erneut signalisiert, mit ihrem Kapitän verlängern zu wollen.

Junuzovic soll bereits ein Angebot vorliegen haben, schreibt die "Bild". Aber ob die Konditionen nach dem Geschmack des Österreichers sind? 1,6 bis 1,8 Millionen Euro statt 2,6 Millionen Euro brutto soll der 29-Jährige in Zukunft verdienen. Werder ist seit Jahren bemüht, den Gehaltsetat einzudampfen. Junuzovic ist allerdings in einem Alter, in dem Profi-Fußballer in der Regel den letzten großen Vertrag unterschreiben. So erscheint es kaum verwunderlich wenn der Mittelfeldspieler sagt: "Was in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen sein wird, kann ich nicht sagen". (oni)