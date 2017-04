Werder-Trainer Alexander Nouri blickt auf das Spiel gegen Hertha voraus. (nordphoto)

Zum Aktualisieren klicken Sie bitte hier.

Vor der Pressekonferenz: Zehn Spiele in Folge hat Werder nicht verloren. Sollte die Erfolgsserie am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC Bestand haben, würden die Bremer einen großen Schritt in Richtung Europa League machen.