Max Kruses Rückkehr in die Nationalmannschaft rückt näher. (nordphoto)

„Ich habe nie gesagt, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft zu Ende ist“, sagte Löw bei einem Pressetermin in Hamburg. So habe Werders leistungsstarker Angreifer in der Vergangenheit „sicherlich mal einen Denkzettel erhalten. Aber wenn man ihn jetzt sieht, freue ich mich über seine Leistung.“

Beim Blick auf die jüngste Partie gegen Ingolstadt schob der Bundestrainer gleich noch ein Lob nach. So besitze der Angreifer "im Moment eine sehr gute Form, nicht nur wegen seiner vier Tore gegen Ingolstadt", und eine "hohe Spielintelligenz". Kruse sei "beweglich, agil und dynamisch. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall."

Sollte Max Kruse mit zum Confederations Cup nach Russland fahren? Ja! Nein! Ergebnisse anzeigen Abstimmen

Ob es für den 29-Jährigen tatsächlich eine baldige Rückkehr in die Nationalelf gibt, zeigt sich demnächst, wenn Löw den Kader für den anstehenden Confederations Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) nominiert. (wk)