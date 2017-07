Zlatko Junuzovic trägt seit 2012 Grün-Weiß. Wie lange kann Werder ihn noch halten? (nordphoto)

Bleibt er oder geht er? Bei Trabzonspor steht Junuzovic ganz oben auf der Wunschliste. Falls der Mittelfeldspieler ans Schwarze Meer wechseln sollte, würde Werder einen der dienstältesten Profis verlieren. Im Januar 2012 stieß Junuzovic von Austria Wien zum Verein. Nur Eigengewächs Philipp Bargfrede hat länger für Werder in der Bundesliga gespielt. Dennoch scheiden sich die Geister an Junuzovic bis heute. Einen einhelligen Tenor zum Österreicher findet man kaum: Während Teile der Anhängerschaft in der Vergangenheit bereits große Fanaktionen starteten, damit „Juno“ Bremer bleibt, ärgern andere sich über leichte Fehlpässe und Mängel im Defensivverhalten. Doch wie wichtig ist Junuzovic wirklich für Werder?

Die Antwort auf diese Frage hängt vor allem davon ab, wie Junuzovic mannschaftlich eingebunden wird. Experimente diesbezüglich gab es während der Werder-Zeit des Österreichers schon einige. Ob als Staubsauger hinter Aaron Hunt und Kevin De Bruyne, links vorgeschoben in einer asymmetrischen Rautenformation oder als klassischer Spielmacher – Junuzovic durfte alles schon spielen.

Stark im Umschaltspiel, kein Faktor im Spielaufbau

Seit Anfang des Jahres hat man auch im Bremer 3-5-2 einen Stammplatz für Junuzovic etabliert: Als links versetzter Achter, meist neben Grillitsch, abgesichert von Thomas Delaney oder Maxi Eggestein, knüpfte Junuzovic nach einer durchwachsenen Hinrunde wieder an seine besten Bremer Zeiten an. Mit drei Treffern und sieben Torvorlagen allein in 2017 konnte Werders Nummer 16 einen maßgeblichen Teil zur starken Rückrunde beitragen.

Entscheidend dabei war, dass Junuzovic in diesem System seine Stärken enorm konstant einbringen konnte, während seine Schwächen kaum ins Gewicht fielen. Junuzovic ist trotz vieler Vorlagen kein klassischer Spielgestalter. Ins Dribbling geht er kaum, seine Pässe sind selten strategisch verteilend, häufiger direkt und vertikal. Auch wird er im Aufbau eher als Anspielstation zwischen den Linien gesucht, als dass er sich selbst zurückfallen ließe, um das Spiel anzukurbeln.

Seine Qualitäten kommen am besten zur Geltung, wenn er Spieler wie Max Kruse oder den in der Spieleröffnung starken Niklas Moisander um sich hat, die ihm seine kreativen Aufgaben abnehmen. Denn Junuzovic ist vor allem ein Umschaltspieler: Sein direktes Spiel überbrückt viel Raum in kurzer Zeit. Manchmal fehlt dabei dann die Präzision. Gelingt Junuzovic jedoch ein öffnender Pass gegen einen unsortierten Gegner, hat Werder gute Chancen, über die umtriebigen Kruse und Fin Bartels zu einem Abschluss zu kommen.

Immer in Bewegung

Eine weitere ambivalente Stärke von Junuzovic ist seine Laufbereitschaft. Mit Wucht und Dynamik macht der Österreicher Spieltag um Spieltag viele Wege, bietet sich offensiv für Kombinationen an und geht gegen den Ball gern früh ins Pressing. Dabei rückt Junuzovic oft riskant aus seiner Grundposition – schafft der Gegner es, Junuzovics Störversuche kontrolliert zu umspielen, kann das schon einmal Räume öffnen. Das Bremer Mittelfelddreieck der Rückrunde zeigte sich dahingehend jedoch sehr harmonisch: Rückte einer der Achter auf den Ballführenden, ließ sich der andere ballfern auf Höhe des Sechsers zurückfallen. Die so entstehende Doppelsechs vor den drei Innenverteidigern genügte in der Regel, um das Zentrum zu verschließen.

Junuzovic wäre sportlich also ein merklicher Verlust. Das rasante Umschaltspiel der Rückrunde würde eine entscheidende Komponente verlieren. Aber ist Junuzovic auch unersetzbar?

Wollte man bei der Struktur des 3-5-2 bleiben, käme intern wohl am ehesten Florian Kainz infrage. Junuzovics Landsmann konnte schon gegen Ende der letzten Spielzeit auf sich aufmerksam machen, überzeugte im Zentrum wie auf den Flügeln mit sauberer Technik und kreativem Passspiel. Kainz hat im Direktvergleich allerdings Schwächen im direkten Zweikampf und ist im Pressing zurückhaltender. Wahrscheinlicher ist also, die eingenommene Ablöse in einen Neuzugang zu investieren.

Passt Nouri ohne Junuzovic das System an?

Ein Junuzovic-Wechsel dürfte, falls kein 1-zu-1-Ersatz geholt wird, mit einem Stilwechsel einhergehen: Den enorm vertikalen Steil-Klatsch-Stil der Bremer könnte Nouri um Elemente eines ruhigeren Positionsspiels ergänzen. Der Junuzovic-Ersatz könnte schließlich auch ein anderes Stärkenprofil mitbringen – und so eventuell den Grundstein für eine Systemanpassung legen, die ein mögliches Dilemma der nächsten Saison auflösen könnte:

Plant man anstelle von Junuzovic einen defensiv aufmerksameren, aufbaustarken Sechser neben Delaney ein, könnte auch ein 3-4-2-1 Thema werden. Besagter Sechser müsste das Spiel aktiv gestalten und große Räume verteidigen können – eine Rolle, der Maxi Eggestein trotz guter Rückrunde im Dreiermittelfeld womöglich noch nicht ganz gewachsen ist. Andere Werderaner könnten jedoch profitieren: Bartels und Kruse, ohnehin keine klaren Neuner, könnten so gemeinsam mit dem angedachten neuen Mittelstürmer auf dem Platz stehen. Auch gelernte Flügelspieler wie Kainz oder Izet Hajrovic wären so leichter einzubinden.

Ein Junuzovic-Wechsel wäre somit unter Umständen sogar eine Chance – nur muss es Werder erst einmal gelingen, eine entsprechend hochkarätige Mittelfeld-Alternative an Land zu ziehen.