Ousman Manneh soll verliehen werden. (nordphoto)

Ins Trainingslager nach Schneverdingen fährt Ousman Manneh schon gar nicht mehr mit: Der 20-Jährige Stürmer aus Gambia soll kurz vor einer Einigung mit einem passenden Leihverein stehen. Das bestätigte Alexander Nouri. Ganz in trockenen Tüchern sei das Geschäft zwar nicht, es geht aber wohl nur noch um Formalitäten. "Wir sind optimistisch, dass es da kurzfristig zu einer Ausleihe kommen wird", erklärte Werders Chefcoach.

Frank Baumann wurde gegenüber dem WESER-KURIER etwas konkreter, was den Zeitplan des Deals anbetrifft: Bis Mitte nächster Woche soll eine Einigung erfolgen. Wohin es genau geht, ist zum Zeitpunkt jedoch noch offen. „Wir befinden uns im Austausch mit einigen Klubs", erklärte Baumann. Interessenten gibt es aus ausländischen Ligen genau wie aus der zweiten Bundesliga. Eine klare Präferenz, wohin es gehen soll, existiert laut Baumann nicht. „Wir können uns bei ihm beides vorstellen“, sagte Werders Sportchef, „entscheidend ist, dass Ousman bei seinem neuen Klub realistische Chancen auf Einsatzzeiten hat.“

Manneh traf in der letzten Saison in 20 Spielen viermal für Werders U23. In sechs Spielen half er auch in der Bundesliga aus, dabei gelang ihm ein Treffer. Werder sucht noch einen Mittelstürmer, hat dazu bereits Yuning Zhang von West Bromwich Albion für zwei Jahre ausgeliehen. Manneh soll daher in der kommenden Saison bei einem anderen Verein Spielpraxis sammeln. (hop/cev)