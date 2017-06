"Bremen war eine großartige Zeit." Hany Ramzy arbeitet heute als Trainer in seiner Heimat Ägypten und träumt von einer Rückkehr in die Bundesliga. (dpa)

Herr Ramzy, die Werder-Fans haben lange nichts mehr von Ihnen gehört. Wie geht es Ihnen?

Hany Ramzy: Mir geht es gut, vielen Dank.

Sie haben 2005 Ihre Karriere als Fußballprofi beendet. Was machen Sie seitdem?

Ich bin Trainer in Ägypten. Nach meiner schweren Knieverletzung in Kaiserslautern habe ich eine Trainerausbildung begonnen und 2006 meinen ersten Job bekommen, als Assistent des Deutschen Rainer Zobel hier in Kairo. Nach seiner Entlassung im Januar 2007 habe ich als Cheftrainer übernommen. Das war ein guter Einstieg.

2012 haben Sie sogar an den Olympischen Spielen teilgenommen.

Das stimmt. Ich war Trainer der ägyptischen Olympia-Auswahl. Wir waren sogar ziemlich erfolgreich (Ägypten erreichte das Viertelfinale; Anm. d. Red.).

Ein paar Monate später waren Sie plötzlich Trainer in Belgien.

Bei Lierse SK. Ich habe den Klub im November 2012 als Tabellenletzter der ersten belgischen Liga übernommen und am Ende zum Klassenerhalt geführt. Das war ein harter Job, ich hatte ja nur ein halbes Jahr Zeit, erfolgreich zu sein. Aber es war auch eine echt reizvolle Aufgabe. Trotzdem ging es für mich nach der Saison zurück nach Ägypten.

Warum?

Der Klubbesitzer von Lierse SK, der Ägypter Maged Samy, besitzt auch einen Klub bei uns im Land. Der Verein heißt Wadi Degla, und ich hatte bereits in Lierse mit Herrn Samy vereinbart, dass ich nach meiner Mission in Belgien seinen Klub in Ägypten trainiere.

Europa wäre aber eine große Chance für Sie gewesen?

Ich weiß. Deshalb hatte ich ja auch gehofft, in Belgien bleiben zu dürfen. Ich habe später sogar noch mal mit dem Klubpräsidenten gesprochen, ob ich nicht doch in Lierse bleiben könne, aber da war nichts zu machen. Naja, immerhin habe ich dann Wadi ins ägyptische Pokalfinale geführt, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.

Inzwischen arbeiten Sie als Trainer für den ägyptischen Verband. Erklären Sie doch bitte kurz Ihre Aufgabe.

Ich bin Trainer der B-Nationalmannschaft. Das ist eine Nachwuchsauswahl mit Spielern, die in der ägyptischen Liga spielen. Profis aus anderen Ligen dürfen hier nicht mitspielen. In Afrika gibt es sogar ein eigenes Turnier, bei dem nur Mannschaften mit Spielern aus der eigenen Liga teilnehmen dürfen. Das klingt ein bisschen kurios, ist aber eine gute Sache. Wir haben viele talentierte Spieler, die gegen unsere Stars aus dem Ausland chancenlos wären, so aber schon ein wenig internationale Erfahrung sammeln können. Deshalb wollen wir uns in den Play-offs gegen Marokko im August unbedingt für dieses Turnier 2018 qualifizieren.

Wollen Sie denn irgendwann wieder in Europa arbeiten, vielleicht sogar in der Bundesliga?

Auf jeden Fall! So wie mein alter Mitspieler Viktor Skripnik. Ich habe mich sehr für ihn gefreut, als er Trainer von Werder Bremen geworden ist. Auch wenn es am Ende leider nicht mehr so gut für ihn gelaufen ist. Ich finde es auch klasse, das Torsten Frings jetzt einen Klub coacht. Auch andere ehemalige Mitspieler von mir sind jetzt als Trainer aktiv, Murat Yakin zum Beispiel, den ich aus Kaiserslautern kenne. Ich möchte ebenfalls Trainer in der Bundesliga werden. Am liebsten natürlich bei Werder Bremen, das ist mein Ziel. Ich würde aber auch einen Klub in der zweiten Liga übernehmen. Ich liebe den deutschen Fußball, ich liebe das Land, und ich liebe die Menschen dort.

Welche Erinnerungen haben Sie noch speziell an Bremen?

Ach, Bremen war einfach eine großartige Zeit. Es ist eine kleine Stadt im Vergleich zu Kairo, und die Fans von Werder Bremen habe ich geliebt. Klar, manchmal sind sie ein bisschen leise während des Spiels gewesen, aber ich habe mich im Weserstadion immer zu Hause gefühlt. Jeder in Bremen liebt Fußball, und jeder liebt Werder. Das habe ich immer gespürt. Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkommen kann.

Haben Sie noch Kontakt zu den Werder-Kollegen von damals?

Nein, leider nicht. Aber ich schaue mir die Werder-Spiele an, wann immer es geht.

Gibt es Momente, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind?

O ja, als ich mal Ärger mit der Polizei bekommen habe, weil ich den Hitlergruß gezeigt habe. Das war doof. Ich wollte eigentlich nur einen Witz machen. Ich wusste nicht, dass der Hitlergruß in Deutschland verboten ist. Plötzlich stand das in allen Zeitungen, sogar das ägyptische Fernsehen hat darüber berichtet. Das war eine harte Phase für mich.

Wie war Ihr Verhältnis zu Otto Rehhagel?

Das war ein ganz besonderes Verhältnis. Otto war nicht nur mein Trainer, er war wie ein Vater für mich. Wenn ich irgendwelche Probleme hatte, konnte ich ihn anrufen, und dann hat er mir geholfen. Er war immer für mich da. Bitte grüßen Sie ihn ganz herzlich von mir. Ich habe leider vor vielen Jahren den Kontakt zu ihm verloren. Das bedaure ich sehr.

Sie beide verbindet eine der kuriosesten Geschichten der Bundesliga-Geschichte ...

... meine Schauspieleinlage in Kaiserslautern. Diese Szene wird heute noch im ägyptischen Fernsehen gezeigt. (lacht) Das war die beste schauspielerische Leistung eines Fußballers in der Geschichte der Bundesliga. Ich finde, ich habe einen Preis dafür verdient. Dabei habe ich damals auf dem Feld überhaupt nicht verstanden, was eigentlich los ist.

Otto Rehhagel hatte im September 1998 im Ligaspiel gegen Bochum einen vierten Nicht-Europäer eingewechselt – das war nicht erlaubt. Also sollten Sie ausgewechselt werden. Und damit keiner den wahren Grund bemerkt, sollten Sie eine Verletzung vortäuschen.

Genau. Otto rief mich während des Spiel zu sich und sagte: „Hany, du bist verletzt.“ Ich antwortete: „Nee, Coach, es ist alles gut.“ Und Otto sagt: „Nein, nein, Hany, du bist verletzt. In fünf Minuten werde ich dich auswechseln.“ Er war total nervös. Ich habe das nicht verstanden. Aber nach ein paar Minuten habe ich dann einfach eine Verletzung vorgetäuscht und bin vom Platz gegangen. Alle haben gelacht.

Zugegeben, harter Themenwechsel, aber lassen Sie uns über den Fußball in Ägypten sprechen. Nach der Revolution 2011 und dem Chaos im Land ist es auch mit dem Sport bergab gegangen.

Der ägyptische Fußball leidet bis heute an den Folgen der Revolution, wir spielen immer noch vor leeren Rängen, weil Zuschauer aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen werden. Von 2011 bis 2015 war es aber besonders schlimm. Ägypten hat sich dreimal in Folge nicht für die Afrikameisterschaft qualifiziert, obwohl wir das Turnier zuvor dreimal in Folge gewonnen haben. Das war aber kein Wunder, denn nach dem Sturz von Hosni Mubarak im Januar 2011 wurden alle Ligaspiele für die restliche Saison gestrichen, ich musste meine Olympiamannschaft ohne Spielbetrieb auf das Turnier 2012 in London vorbereiten. Ich habe die Spieler persönlich mit dem Auto abgeholt und zum Training gefahren. Das war verrückt.

Wie wichtig ist Fußball für die Ägypter?

Fußball ist für die Ägypter wie Wasser und Luft, sie können nicht ohne leben. Jeder mag Fußball. Wenn die Nationalmannschaft spielt, sind die Straßen in Kairo leer. Wir haben in Ägypten viele soziale, politische und wirtschaftliche Probleme, und nur der Fußball lenkt die Menschen ein wenig davon ab. Wenigstens für 90 Minuten haben die Ägypter dann ein schönes Erlebnis.

Sie sprechen die Probleme im Land an. Wie ist die Lage aktuell?

Es wird langsam besser, glaube ich. Wir hatten in den vergangenen fünf Jahren echt große Probleme. Die Preise für Lebensmittel und Benzin sind unfassbar stark angestiegen. Und wir hatten echte Sicherheitsprobleme. Aber ich glaube, dass es langsam besser wird.

Wirklich? Gerade erst hat es wieder mehrere Terroranschläge auf Kopten in Ägypten gegeben.

Das stimmt. Aber der Terror ist doch momentan überall auf der Welt. In Paris. In London. In Berlin. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Sicherheitslage in Ägypten aber viel, viel besser. Die Touristen kommen ja auch gerade wieder zurück. Wir sind auf einem guten Weg.

Sie sind Mitglied der koptischen Minderheit in Ägypten. Wie kommen Sie mit der Bedrohung klar?

Meiner Meinung nach wollen diese Terroristen doch bloß die Muslime und die Kopten gegeneinander aufbringen. Sie wollen Chaos stiften und einen Bürgerkrieg anzetteln, so wie in anderen arabischen Ländern. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Wir Kopten lassen uns nicht aufhetzen. Wir sind alle Ägypter, egal ob Muslime, Kopten oder sonst was. Wir wollen friedlich zusammen leben. Ich bin in einem muslimischen Viertel von Kairo aufgewachsen, ich habe viele muslimische Freunde, und ich habe nie Probleme im Alltag gehabt.

Sie sind mit einer Italienerin verheiratet und haben einen Sohn. Haben Sie jemals überlegt, das Land zu verlassen?

Nein, nicht wirklich. Nur zu Beginn der Revolution habe ich sie nach Europa geschickt. Da war es mir hier in Kairo zu unsicher. Aber Ägypten ganz verlassen? Das kann ich mir nicht vorstellen.

Ihr Sohn Fabio ist 16 Jahre alt und ebenfalls Fußballer.

Ja, er spielt bei Al Ahly in Kairo, wie ich damals. Er ist Stürmer, und die Leute sagen, dass er talentiert ist. Er wird im Sommer nach England gehen und dort die Schule besuchen. Jetzt suche ich noch einen Verein für ihn. Meine Frau wird mit ihm gehen, und ich werde dann zwischen Kairo und London pendeln.

Ein Trainerjob in Europa würde die Pendelei erleichtern.

Das stimmt. Meine Agenten kümmern sich darum. Ich hoffe, dass ich bald wieder zurück nach Europa kann.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.