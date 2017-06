Per Mertesacker. (dpa)

„Ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Arsenal, und es ist gut möglich, dass es dann Richtung Karriereende geht“, sagte Mertesacker dem WESER-KURIER. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Arsenal mein letzter Klub ist, und dass ich im nächsten Sommer sage: Bis zu diesem Punkte konnte ich gehen und nicht weiter.“

Gut möglich, dass Mertesacker dann in neuer Funktion für den FC Arsenal weiterarbeiten wird. „Ich würde gerne etwas im Nachwuchsbereich machen. Es hat schon einige Gespräche mit Arsenal gegeben, und das Feedback war positiv. Es gibt Überlegungen, mich nach meiner Karriere im Verein einzubinden.“

Mertesacker hat gerade erst nach langer Verletzungspause sein Comeback beim FC Arsenal gegeben und war bis seiner Vertragsverlängerung Anfang Januar lange Zeit auch mit Werder in Verbindung gebracht worden. Für Mertesacker selbst sei eine Rückkehr an die Weser aber keine Option gewesen. „Nein, es gab keinen Kontakt. Klar, ich unterhalte mich mit Clemens (Ex-Werder-Kapitän Clemens Fritz; Anm. d. Red.) und Frank (Werder-Sportchef Frank Baumann, Anm. d. Red.), weil ich beide privat gut kenne. Aber der Gedanke an eine Werder-Rückkehr war weit weg. Von dieser Spekulation habe ich auch nur aus der Presse erfahren“, sagte der 32-Jährige. „Da möchte ich keine Hoffnung schüren. Und dass Werder ohne mich klarkommt, hat man ja in dieser Saison gesehen.“

Die Entwicklung von Werder hat Mertesacker aber selbstverständlich verfolgt – und sich vor allem über die Auftritte in der Rückrunde gefreut. „Da kam diese unglaubliche Erfolgsserie in der Rückrunde. Das war Werder pur, wie vor sechs, sieben Jahren. Plötzlich war da wieder dieses Selbstverständnis: Egal wer kommt, wir gewinnen.“