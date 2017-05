Johan Micoud wird von den Werder-Fans immer noch verehrt. (Imago)

Als Fußballer hat Johan Micoud viele Titel gewonnen, am Wochenende durfte Werders ehemaliger Spielmacher seine erste Meisterschaft als Vereinsfunktionär feiern. Die AS Cannes machte den Titelgewinn und den Aufstieg in die fünfthöchste Spielklasse perfekt. Zwar verlor der Micoud-Klub mit 1:2 gegen Salon Bel Air, doch der Verfolger Endoume patzte ebenfalls. Somit ist Cannes zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

Seit Juli 2016 ist Micoud, der in Cannes geboren wurde, der Präsident des Vereins. Für den 43-Jährigen ist die AS Cannes eine Herzensangelegenheit, denn als der Klub noch in der ersten Liga spielte, begann "Le Chef" dort 1992 seine Profi-Karriere. Die große Vergangenheit ist für Cannes aktuell weit entfernt. 2014 musste der Verein, für den früher auch Zinédine Zidane auflief, wegen finanzieller Schwierigkeiten in die siebte Liga zwangsabsteigen. Mit Micoud als Präsident soll es nun wieder aufwärts gehen. (crb)