Die Bremer Optimalbesetzung im Sturm während der vergangenen Saison: Fin Bartels (l.) und Max Kruse. (nordphoto)

61 Tore hat Werder Bremen in der abgelaufenen Saison erzielt und stellte damit hinter den vier Champions-League-Teilnehmern die beste Offensive der Liga. Aber nur vergleichsweise überschaubare 28 Tore gingen dabei auf das Konto der nominellen Angreifer, also weniger als die Hälfte aller Bremer Tore.

Die Top-Klubs liegen teilweise deutlich über der 50-Prozent-Marke. Hoffenheim kam auf 42 Stürmertore (von insgesamt 64), Dortmund auf 49 (von 72), Leipzig auf 47 (von 66) und die Bayern auf 54 (von 89). Bei Köln schoss alleine Anthony Modeste (25) fast die Hälfte aller Tore (51).

Aber nicht nur die absoluten Zahlen erscheinen ausbaufähig, auch die Unwucht innerhalb der Bremer Angreifer war ein Problem. Max Kruse (15 Tore) und Fin Bartels (acht) waren verlässliche Torjäger, von einer homogen aufgestellten Angriffsabteilung war Werder aber meilenweit entfernt.

Nach Kruse und Bartels kam lange nichts. Claudio Pizarro, Aron Johannsson, Ousman Manneh und Izet Hajrovic kamen aus unterschiedlichen Gründen nur zu jeweils einem Saisontor. Vereinfach ausgedrückt hatte Werder ein funktionierendes Sturm-Duo - aber in der Hinterhand kaum nennenswerte Alternativen.

Kein echter Knipser im Kader

Und Bremen leistet sich den „Luxus“, keinen echten Knipser im Kader zu haben. Nicht nur die Spitzenmannschaften der Liga vertrauen auf einen Strafraumstürmer wie Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Sandro Wagner oder Anthony Modeste, sondern auch Mannschaften aus dem Mittelfeld oder der Abstiegszone mit Mario Gomez, Chicharito, Vedad Ibisevic oder Nils Petersen.

Werder hatte diesen Typ Angreifer mit der notwendigen Qualität nicht im Kader und veränderte wohl auch deshalb im Laufe der Saison seinen Spielstil. Im ersten Saison-Drittel spielte Werder in Grundordnungen mit nur einer nominellen Spitze, erst kurz vor der Winterpause setzte Trainer Alexander Nouri auf Varianten mit zwei Angreifern, die sich dann mit dem Fokus auf das 3-1-4-2 verfestigten.

Eine Niederlage wurde zu einem kleinen Erweckungserlebnis: Beim 2:3 in Augsburg zeigte Werder unter der Leitung von Nouri die mit Abstand beste Offensivleistung der Saison bis dahin, mit dem Sturm-Duo Kruse und Bartels.

Neun verschiedene Spieler probierten Nouri und sein Vorgänger Viktor Skripnik als Angreifer aus, darunter auch Lennart Thy oder Zlatko Junuzovic. Nouri vertraute in seinen ersten Spielen auf Manneh, der weniger wegen seiner Abschlussqualitäten, sondern wegen seiner emsigen Defensivarbeit in die Mannschaft rückte.

Kruse und Bartels die optimale Besetzung

In Werders weiträumig angelegtem Offensivspiel der Rückrunde mit oft zurückfallenden und ausweichenden Angreifern waren Kruse und Bartels die mit Abstand beste Wahl. Die Stürmer sollten nicht nur reine Abnehmer sein und Strafraumpräsenz zeigen, sondern waren wichtige Bausteine für eine fortlaufende Ballzirkulation in tieferen Zonen.

Kruse und Bartels schwammen förmlich im Übergangs- und Angriffsdrittel, hatten große Bewegungsradien und waren eher verkappte Mittelfeldspieler denn klassische Zentrumsstürmer, immer darauf bedacht, eine kurze Anspielstation anzubieten. Das hatte den Vorteil, dass sich beide immer wieder dem direkten Zugriff der Innenverteidiger entziehen und nach Ablagen im Passen-Gehen mit Tempo auf die gegnerische Abwehr zulaufen konnten.

Werders Angreifer hatten die Halbräume als Ausgangspunkt vieler Angriffe entdeckt und konnten von dort aus ihre spielerischen und Geschwindigkeitsvorteile besser zur Geltung bringen. Kleiner Bonuspunkt: Mit offenen Blickfeldern hatten beide möglichst viel Einsicht auf das gesamte Spielfeld, etwa, wenn sich Bartels oder Kruse mal wieder auf die Flügel fallen ließen.

Und sie schufen durch ihre schnelle Positionierung auf den Flügeln nach einem Ballgewinn sofort Platz für die nachstoßenden Achter beziehungswiese den Ballführenden, weil das gegnerische Team in der letzten Verteidigungslinie durch das Rochieren auf die Außenbahn auseinandergezogen wurde. Das exzellente Raumgefühl von Kruse und dessen Gespür für sich anbahnende Spielsituationen waren ein ganz entscheidender Faktor des Bremer Offensivspiels.

Wertvoll im eigenen Pressing

Werder vertraute seinen Hybridmodellen in der vordersten Linie und verzichtete stattdessen auf einen klaren Keilstürmer, hohe Zuspiele für Ablagen auf die nachrückenden Mitspieler oder eine permanente Strafraumbesetzung gibt es im Bremer Offensivplan kaum. Diese Optionen kamen im Prinzip nur noch bei speziellen Spielsituationen zum Tragen, wenn die Mannschaft etwa in Rückstand lag.

Die vielseitig einsetzbaren Bremer Angreifer hatten auch im eigenen Pressing eine große Bedeutung. Kruse und Bartels sind in ihrem Anlaufverhalten intelligente Spieler, arbeiten (besonders Kruse) viel mit Deckungsschatten und sind auch gegen den Ball viel in hoher Geschwindigkeit unterwegs. 28 (Bartels) beziehungswiese 25 (Kruse) Sprints pro 90 Minuten sind zusammen mit Serge Gnabry (28) Bestwerte der Bremer Stammkräfte.

Für das Bremer Offensivspiel der Rückrunde waren Kruse und Bartels im Angriff die Optimalbesetzung. Mit Gnabry gibt es einen ähnlich veranlagten Spieler im Kader, der aber noch mehr aus einer tiefen Flügelposition kommt und seine Stärken im Dribbling, der Dynamik und im Torabschluss auch aus der zweiten Reihe hat.

Die anderen Angreifer sind auch auf Grund ihrer Körpermaße eher klassische Angreifer für das Zentrum. In der 3-1-4-2-Grundordnung dürfte es für Pizarro, Johannsson oder Manneh auch in Zukunft schwer werden, dauerhaft einen Platz in der ersten Elf zu ergattern. Diese Art Spieler bleiben wohl vorerst Ergänzungskräfte - wenn sie überhaupt alle bei Werder bleiben.

Versprechen für die Zukunft

Am ehesten bringt Johannsson die geforderten Fertigkeiten - Geschwindigkeit, Intensität, fußballerisches Geschick - mit. Der Amerikaner war im Prinzip das „Opfer“ des neuen Modells mit zwei verkappten Angreifern und spielte seit dem Augsburg-Spiel, als er die Partie hätte entscheiden können, keine Rolle mehr.

Pizarro ist ungeachtet aller Verdienste - und sollte er nochmal einen Vertrag erhalten - ein klassischer Joker. Die Frage ist, ob man sich so einen Spieler leisten kann und will. Und ob dafür auch noch Platz im Kader sein kann - immerhin wird Sportchef Frank Baumann nicht müde zu betonen, dass der Kader verkleinert werden soll. Das Zeichen, das mit einem Platz für einen bald 39-Jährigen auch an junge Spieler gesendet würde, wäre zumindest fragwürdig.

Immerhin kann sich Werder im Laufe der kommenden Saison schon mal auf drei „Zugänge“ freuen. Izet Hajrovic, Johannes Eggestein und Justin Eilers sind in der abgelaufenen Saison kaum in Erscheinung getreten. Alle drei waren zum Teil mehrmals schwer verletzt und sind Hoffnungen für die Zukunft.

Auf zwei, drei Positionen suche Werder noch gezielt nach Verstärkungen, sagte Baumann zuletzt. Sehr wahrscheinlich ist Werder auch noch auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Die Rückholaktion von Davie Selke ist geplatzt - sie war aber trotzdem ein Fingerzeig, in welche Richtung die Verantwortlichen unterwegs sind.