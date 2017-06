Zlatko Junuzovic ist nicht nur bei Werder, sondern auch in der österreichischen Nationalmannschaft ein absoluter Führungsspieler. (nordphoto)

"Wir haben gut bewiesen bei Werder, was möglich ist, wenn man an seine Qualitäten glaubt und die auch auf den Platz bringt", sagte Junuzovic während einer Pressekonferenz im Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft. Der 29-Jährige wolle versuchen, voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Allerdings nahm er auch seine Teamkollegen in die Pflicht. "Alleine wird man nicht viel erreichen. Es ist wichtig, dass jeder diese Verantwortung spürt."

Lobende Worte hatte Junuzovic für seinen Bremer Mitspieler Florian Kainz parat, der nach einem schwierigen Start an der Weser zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hatte - vor allem durch seinen Siegtreffer im Nordderby gegen den Hamburger SV. "Er hat immer an sich geglaubt, sich belohnt und sich da selbst rausgezogen", erklärte der neue Werder-Kapitän. "Ich bin sehr froh, dass er jetzt auch hier dabei sein kann."

Ähnlich positiv äußerte sich Junuzovic zu Florian Grillitsch, der Bremen bekanntlich verlassen wird und sich der TSG Hoffenheim anschließt. "Grillo hat Qualität und Ruhe am Ball. Im Umschaltspiel ist er auch besser geworden", sagte der 54-fache Nationalspieler. Die Nominierung für Kainz und Grillitsch sei daher "eine Anerkennung. Beide haben eine sehr gute Saison hinter sich."

Vor dem sechsten Spieltag der WM-Qualifikation liegt Österreich mit sieben Zählern punktgleich mit Wales auf Rang vier in der Gruppe D. Die Spitzenposition teilen sich mit jeweils elf Punkten Serbien und Irland. Den ersten Vergleich gegen den Inselstaat hatten Junuzovic und Co. in Wien mit 0:1 verloren. (mbü)