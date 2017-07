Niklas Moisander möchte gerne mehr Verantwortung übernehmen. (nordphoto)

Niklas Moisander, 31, gehört zu jenen Spielern im Kader des SV Werder, die Klartext sprechen. Er war also genau der richtige Mann in der Medienrunde am Freitagmittag im österreichischen Zell am Ziller, schließlich hat der Bremer Fußball-Bundesligist nicht nur ereignisreiche Wochen hinter, sondern wohl auch noch vor sich. Der finnische Innenverteidiger sprach nach dem Mittagessen im Teamhotel über …

… den möglichen Abgang von Kapitän Zlatko Junuzovic: „Ich hoffe, dass Zladdi bleibt. Er hat noch ein Jahr Vertrag, und der Verein und der Spieler müssen jetzt zusammen entscheiden, was das Beste für alle Beteiligten ist. Es ist keine leichte Situation für ihn. Nach dem Abgang von Clemens Fritz und Claudio Pizarro ist Zladdi einer derjenigen Spieler, die am längsten bei Werder sind, deshalb ist er auch der richtige Kapitän. Er weiß, dass er wichtig ist für uns. Ich bin aber schon so lange im Geschäft, dass ich auch weiß, wie es läuft. Ich habe ihm natürlich gesagt, dass ich mir wünsche, dass er bleibt. Aber ich habe ihm auch gesagt, dass er

alleine entscheiden muss, was für ihn und die Familie am besten ist. Keiner wird ihm böse sein, wenn er den Verein verlässt.“

… Werders Personalpolitik: „Ehrlich gesagt, nach der Rückrunde hatte ich das Gefühl, dass wir eine gute Mannschaft haben, und ich hatte gehofft, dass wir diese Mannschaft zusammenhalten würden. Wir dürfen jetzt nicht noch mehr wichtige Spieler abgeben. Und es müssen unbedingt noch ein paar gute Spieler kommen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich vertraue darauf, dass Frank Baumann (Werders Sportchef; Anm. d. Red.) weiß, was er tut. Ich möchte mit Werder an die erfolgreiche Rückrunde anknüpfen und nicht wieder von Neuem starten müssen.“

… Werders Suche nach einem neuen Innenverteidiger: „Ich stimme zu, dass wir noch einen weiteren Innenverteidiger brauchen. In der vergangenen Saison haben wir mit Dreierkette gespielt, und wenn einer verletzt oder gesperrt war, fehlte ein Ersatz. Aber welche Eigenschaften der neue Verteidiger mitbringen muss, soll Frank Baumann entscheiden.“

… über die neue Hierarchie im Team: „Wir müssen eine neue Hierarchie bilden. Clemens und Claudio, die in der Kabine und auf dem Platz ganz wichtig waren, sind weg. Aber wir haben bereits in der vergangenen Rückrunde gezeigt, dass wir auch ohne die beiden erfolgreich sein können. Clemens war ja leider lange verletzt, und Claudio hat nicht so viel gespielt. Manchmal ist es aber ja auch gar nicht so schlecht, wenn andere Spieler den nächsten Schritt machen und mehr Verantwortung übernehmen müssen.“

… seine Rolle im Team: „Ich denke, meine Bedeutung innerhalb der Mannschaft hat in der Rückrunde zugenommen. Zwischenzeitlich war ich wegen einiger Verletzungen sogar Mannschaftskapitän. Ich möchte in der neuen Saison eine noch wichtigere Rolle spielen, vor allem jetzt, wo viele erfahrene Spieler gegangen sind.“

… das Zusammenspiel mit dem neuen Torwart Jiri Pavlenka: „Wir hatten in der vergangenen Saison viele Wechsel auf der Torwartposition. Erst Wiedi (Felix Wiedwald; Anm. der Red.), dann Drobny (Jaroslav Drobny; Anm. d. Red.), dann wieder Wiedi. Wiedi hat im Frühling super gespielt, aber der Klub hat sich entschieden, einen neuen Torwart zu holen. So ist das Geschäft. Jiri muss jetzt natürlich schnell Deutsch lernen, um uns auf dem Platz Anweisungen geben zu können. Ich sehe da aber kein großes Problem. Er wird die wichtigsten fünf bis zehn Wörter schnell draufhaben, die Fußballsprache ist nicht so schwer. Ich habe großes Vertrauen in ihn und glaube, dass er uns besser machen wird.“

… die vielen Gegentore in den vergangenen Jahren: „Ich weiß nicht, woran es lag, sonst hätten wir es ja bereits behoben. Aber ich glaube, es wird jetzt besser, da wir die gesamte Saisonvorbereitung mit Alex (Werder-Trainer Alexander Nouri; Anm. d. Red.) bestreiten. Es ist ja in der Rückrunde schon ein klarer Fortschritt erkennbar gewesen. Auch wenn wir in den letzten drei Spielen was weiß ich wie viele Gegentore kassiert haben. Ich glaube, dass wir diesmal besser in die Saison starten werden. Eine von Alex‘ Qualitäten ist, dass er einen guten Matchplan erstellen kann. Er bereitet uns sehr gut auf jeden Gegner vor, auch auf die Topklubs. Zudem sind wir in der Defensive mittlerweile auch variabler, können zwischen Dreier- und Viererkette wechseln.“

… das Testspiel gegen seinen Ex-Klub Ajax Amsterdam: „Ich spiele zum ersten Mal seit meinem Wechsel gegen Ajax. Ich habe drei Jahre bei Ajax gespielt, bin zweimal Meister geworden, deshalb ist Ajax ein besonderer Klub für mich und dieses Spiel eine schöne Sache. Die Zeit bei Ajax war meine beste Zeit, deshalb denke ich an diese Jahre besonders gern zurück.“

… seine Zukunft in der finnischen Nationalmannschaft: „Wir haben aktuell nicht die Qualität, um uns für eine Europameisterschaft oder gar Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ich weiß nicht mal, wann wir das letzte Mal ein Spiel gewonnen haben. Ich bin trotzdem jedes Mal stolz, für Finnland zu spielen, und ich werde weiterhin alles für mein Land geben. Klar ist aber, dass irgendwann Schluss sein wird in der Nationalelf, ich bin ja schon 31 Jahre alt. Im Oktober, nach der WM-Qualifikation, werde ich mir Gedanken über meine Zukunft in der Nationalmannschaft machen.“