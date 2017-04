Häufig hat Werder in der Vergangenheit gejubelt, wenn gegen Hertha BSC gespielt wurde. Nun soll es die Fortsetzung der Erfolgsbilanz geben. (nordphoto)

Berlin ist dabei der mit Abstand beliebteste Kontrahent aus Bremer Sicht. Gegen die Alte Dame lief es für Werder in der Bundesliga immer recht gut, Werder ist beinahe schon so etwas wie ein Angstgegner für den Hauptstadtklub.

Beeindruckende Zahlen:

Zum 68. Mal treffen beide Klubs in der Bundesliga aufeinander. In den 67 Spielen davor gab es 34 Werder-Siege und 19 für die Hertha. 14 Mal trennten sich beide Teams unentschieden. Im Weserstadion ist die Bilanz für die Hertha noch desaströser: In 33 Spielen setzte es 24 Niederlagen, nur vier Mal überhaupt gewann Berlin. Nur gegen die Bayern (38) kassierte Berlin in der Liga mehr Niederlagen als gegen Bremen. Und ebenfalls nur gegen den Rekordmeister (150) fing sich die Hertha mehr Gegentore ein als gegen Bremen (120).

Historische Aufholjagd:

Nach dem 20. Spieltag hatte Bremen 16 Punkte Rückstand auf Platz sieben, sogar 17 Punkte betrug der Abstand zur Hertha, die zu diesem Zeitpunkt Sechster war. Mit einem Sieg wäre der Rückstand auf einen mickrigen Punkt verkürzt und dann sogar noch Rang fünf in der Endabrechnung drin. So oder so ist Werder aber im Begriff, Historisches zu schaffen: Kein anderes Team holte seit Einführung der Drei-Punkte-Regel 1995/96 mehr als 13 Punkte auf Rang sieben auf. Und der würde ja, falls Borussia Dortmund das Pokalfinale gegen Frankfurt gewinnt, zum Einzug in den Europacup reichen.

Brachiale Offensivmaschine:

Werder traf beim 4:2 in Ingolstadt schon zum sechsten Mal in Serie mindestens doppelt und erzielte in diesem Zeitraum 19 Tore (3,2 im Schnitt pro Partie). Eine derartige Serie gelang Werder zuletzt von Januar bis März 2010 (damals 7 Spiele in Serie mit mindestens doppeltem Torerfolg). In 13 Rückrundenspielen gelangen Bremen 29 Treffer und damit schon acht mehr als in den 17 Hinrundenpartien zusammen. 50 Tore nach 30 Spielen stellen den Bremer Höchstwert seit 2009/10 (damals 63) dar. Und überhaupt ging Bremens Offensive in dieser Saison erst zweimal leer aus - das ist geteilter Ligabestwert mit Hoffenheim.

Merkwürdige Auswärtsschwäche:

Berlin hat seine letzten acht Auswärtsspiele allesamt verloren, in der Auswärtstabelle ist nur Schlusslicht Darmstadt 98 noch schlechter als die Hertha. Innerhalb einer Saison hatte Hertha nie zuvor acht Auswärtsspiele in Folge verloren. Die letzten Auswärtspunkte gab es am 13. Spieltag beim 3-2-Sieg in Wolfsburg. Dies war zugleich der einzige Erfolg in den vergangenen 14 Bundesliga-Auswärtsspielen (drei Remis, zehn Niederlagen). Eine so lange Niederlagenserie auswärts gab es für Berlin nur einmal zuvor in der Bundesliga: Zwischen März 1983 und November 1990 waren es sogar 13 Auswärtsniederlagen in Folge, allerdings spielte Berlin zwischenzeitlich sieben Jahre in der 2. Liga.

Heimlicher Aufsteiger:

Durch die Rückkehr von Serge Gnabry nach Verletzung und Zlatko Junuzovic nach abgesessener Sperre hat Trainer Alexander Nouri ein ziemlich luxuriöses Problem: Wer darf spielen und wer muss zunächst auf der Bank sitzen? Neben Max Kruse hat sich in den letzten Wochen nämlich der Gnabry-Junuzovic-Grillitsch-Ersatz Florian Kainz förmlich aus dem Nichts ins Rampenlicht gespielt. Der Österreicher war in den letzten sechs Bundesligaspielen an fünf Treffern beteiligt (zwei Tore, drei Assists). Kainz hat dafür übrigens nur 194 Minuten gebraucht. In seinen ersten sechs Spielen war ihm kein einziger Scorerpunkt gelungen.