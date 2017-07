Niklas Moisander ist in Werders Innenverteidigung gesetzt. (nordphoto)

Erstes Testspiel, erster Stammspieler verletzt - Niklas Moisander musste während der Partie gegen Ajax Amsterdam am Sonnabend in der 41. Minute ausgewechselt werden. Wie Werder jetzt mitgeteilt hat, zog sich der Verteidiger eine Muskelverletzung zu. Wie schwer die Blessur ist, muss sich noch zeigen. Moisander soll sich laut Verein am Montag einer MRT-Untersuchung unterziehen, um eine genaue Diagnose stellen zu können. (crb)