Niklas Moisander fällt erst einmal aus. (nordphoto)

Niklas Moisander fehlt Werder mehrere Wochen. Eine MRT-Untersuchung in Innsbruck hat am Montag ergeben, dass sich der finnische Nationalspieler einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hat. "Die Verletzung ist sehr bitter für Niklas. Er hat sich nach der Sommerpause schon wieder in einer sehr guten Verfassung präsentiert. Wir hoffen, dass er schnell wieder zur Verfügung steht", wird Werder-Trainer Alexander Nouri in der Mitteilung zitiert.

Moisander war im Testspiel gegen Ajax bereits nach 39 Minuten gegen Luca Caldirola ausgetauscht worden, nachdem er sich in einem Zweikampf verletzt hatte. Der 31-Jährige gilt in Werders Abwehr als gesetzt. (crb)