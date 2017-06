Melvyn Lorenzen spielt seit 2013 für Werder und kam 14 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. (nordphoto)

"Mr. X" bezeichnet sich als Gelehrten in Astrologie, Mathematik und Medizin. Wie er der "Bild" sagte, habe er Kunden aus der Politik, der Wirtschaft und der Showbranche. Lorenzen sei der einzige Sportler. "Mr X." gibt an, er könne Ereignisse mithilfe der Sterne und bestimmten Formeln im Vorfeld berechnen. Er will anonym bleiben. "Ein guter Astrologe arbeitet unerkannt", erklärte er.

Lorenzen hatte oft mit Verletzungen zu kämpfen. Seit ihn "Mr. X" berät, sei er gesund. „Es liegt am gemeinsamen Training. Er wusste Dinge von mir, die kannte nicht einmal meine Mutter“, ist der 22-Jährige überzeugt. Die Atmung, die Körperhaltung und die Ernährung habe er umgestellt.

Aktuell sucht Lorenzen, der zuletzt für die Bremer U23 spielte, einen neuen Klub, denn sein Vertrag läuft aus und wurde von Werder nicht verlängert. Der Angreifer hat ungewöhnliche Anforderungen. "Unterschreibe ich zur passenden Uhrzeit, vermeide ich in Kombination mit richtigem Training Verletzungen", erklärte Lorenzen. "Mr X." betonte derweil im Gespräch mit der "Bild", dass Marco Reus mit seiner Hilfe niemals verletzt wäre, und dass die Bayern mit ihm das Champions-League-Finale 2012 gegen Chelsea im heimischen Stadion nicht verloren hätten. (wk)