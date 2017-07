Thomas Delaney hat sich angeblich in den Blickpunkt mehrerer englischer Klubs gespielt. (nordphoto)

Eine erste Offerte von kolportierten elf Millionen Euro hatte nicht zum Erfolg geführt, nun hat Brighton & Hove Albion angeblich noch einmal nachgelegt. Nach einem Bericht der britischen "Sun" haben die "Seagulls" nun rund 15 Millionen Euro geboten, um den dänischen Nationalspieler von der Weser auf die Insel zu locken. Darüber hinaus heißt es in dem Artikel, dass es Interesse an Delaney vom FC Watford und FC Everton gebe, der 25-Jährige jedoch Brighton & Hove Albion bevorzuge, da ihm das dortige Projekt am besten gefalle.

Allzu gut dürften die Chancen der Engländer aktuell trotz des vermeintlich erhöhten Millionenbetrages jedoch nicht sein. Werders Sportchef Frank Baumann hatte kürzlich ein erstes Angebot zwar bestätigt, jedoch erklärt: "Ein Wechsel von Thomas ist kein Thema und es wird auch keines werden." Delaney war erst im vergangenen Winter vom FC Kopenhagen nach Bremen gewechselt und hatte sich auf Anhieb einen Stammplatz im Team von Trainer Alexander Nouri gesichert. (mbü)