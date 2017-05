Alexander Nouri übernahm Verantwortung für die Niederlage. (nordphoto)

Hinterher war Alexander Nouri schon wieder zu Späßen aufgelegt, auch wenn ihm das nicht so leicht fiel nach diesem Spiel. Die Pressekonferenz nach Werders 3:5-Niederlage gegen Hoffenheim steuerte auf ihr Ende zu. Neben dem Werder-Trainer saß Julian Nagelsmann, und dann redeten die beiden plötzlich bayrisch. „Pfüati“, sagte Nouri. „Bussi, Papa“, antwortete Nagelsmann. Und dann lachten beide.

Alexander Nouri, 37, und Julian Nagelsmann, 29, verbindet eine Freundschaft. Sie haben in der Saison 2015/2016 gemeinsam an der Hennes-Weisweiler-Akademie ihre Trainerlizenz gemacht, und während jener Monate in Köln haben sie sich kennen- und schätzen gelernt. Nouri, so erzählte es Nagelsmann kürzlich, habe ihn damals immer auf bayrisch angesprochen. Nagelsmann, gebürtiger Oberbayer, fand das immer sehr lustig. Das erklärte, weshalb am Sonnabend plötzlich im Herzen Bremens, in den Katakomben des Weserstadions, Dialekt gesprochen wurde.

Nagelsmann wählt die bessere Variante

Aber das war nur eine Randnotiz. Wesentlich bedeutender war das, was sich zuvor in den 90 Minuten auf dem Rasen des Weserstadions abgespielt hatte. Beziehungsweise in der Woche davor auf den Trainingsplätzen in Bremen und in Zuzenhausen, wo die TSG-Profis ihrer täglichen Arbeit nachgehen. Nouri gegen Nagelsmann, das war nämlich nicht nur das Duell zwischen zwei Freunden und hoffnungsvollen Trainertalenten, sondern auch das Aufeinandertreffen von zwei Taktiktüftlern.

Nagelsmann lässt Hoffenheim in der Regel mit einer Dreierkette spielen. Nouri hat Werder im Laufe der Saison von einer Vierer- zu einer Dreierkettenmannschaft umgebaut. Nun versuchten beide, den jeweils anderen zu überraschen. Nagelsmann ließ ganz ungewohnt mit Viererkette spielen. Die ganze Woche über hatte er das zu Hause üben lassen. Nouri wiederum stellte – auch weil sein finnischer Abwehrchef Niklas Moisander gelbgesperrt fehlte - von Dreier- auf Viererkette um und installierte zudem im Mittelfeld die eigentlich längst eingemottete Raute. Es dauerte keine 15 Minuten, da war entschieden, welcher Trainer die bessere Variante gewählt hatte.

Die Werder-Profis hatten schon nach kurzer Zeit entweder ratlos zur Trainerbank geschaut, hatten - wie etwa Max Kruse – wild gestikuliert, weil sich im Bremer Mittelfeld riesige Lücken auftaten, oder sie waren - wie Thomas Delaney - an die Seitenlinie geeilt, um sich Anweisungen zu holen. 2:0 führte Hoffenheim zu diesem Zeitpunkt und war haushoch überlegen.

Nouri übernimmt Verantwortung

„Ich nehme das Spiel auf meine Kappe“, sagte Nouri. Weniger die Systemumstellung an sich sei das Problem gewesen, so Nouri, sondern der Verlust an Sicherheit und Automatismen, die Werder in den Wochen zuvor in der gewohnten Grundaufstellung von Erfolg zu Erfolg getragen hatten. Jetzt wirkte beispielsweise Robert Bauer überfordert, auch Serge Gnabry bewegte sich bisweilen orientierungslos übers Feld.

Vor allem, wenn Gnabry etwas missglückte, reagierten die Fans mit einem gequälten Raunen. „Das war jetzt nicht seine beste Leistung“, sagte Sportchef Frank Baumann über Gnabrys Auftritt, stellte aber auch klar: „Wir haben als Mannschaft schlecht gespielt.“ Auch Nouri machte nicht dabei mit, die Niederlage an einzelnen Spielern festzumachen. Die Reaktionen aus dem Publikum, so Nouri, seien eher Ausdruck einer „Unzufriedenheit insgesamt“ gewesen.

Lieber nahm sich Nouri selbst in die Pflicht. Das Eingeständnis, den falschen Matchplan gewählt zu haben, ist ein durchaus starkes Zeichen, zumal in einer Branche, in der Schwächen nicht gern eingeräumt oder Fehler gern wortreich verkleidet werden. Nouri hat sich in den vergangenen Monaten eine Position erarbeitet, die es ihm erlaubt, ehrlich zu sein. Er ist ein Gewinner der vergangenen Wochen. Mit der Verlängerung seines Vertrages wird quasi täglich gerechnet. Und der Wertschätzung der Kollegen kann sich Nouri ebenfalls sicher sein.

Julian Nagelsmann, der Freund und Kollege, sagte mit Blick auf Werders Duell am nächsten Wochenende gegen Dortmund, dem direkten Hoffenheimer Konkurrenten im Kampf um die direkte Champions-League-Qualifikation: „Ich drücke einen Daumen für dich, Alex. Hau‘ die weg. Dann fahre ich mit dir auch eine Woche in den Urlaub.“ Und auch wenn über diese Sätze gelacht wurde, zumindest den ersten Teil hatte Nagelsmann ernst gemeint. Er traut Nouri und Werder in Dortmund ein gutes Ergebnis zu.