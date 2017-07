Alexander Nouri und sein Trainerteam müssen noch an einigen Stellschrauben drehen. (Imago)

Natürlich muss man etwas vorsichtig sein: Nach nicht einmal zwei kompletten Testspielen zu diesem frühen Stand der Vorbereitung lassen sich noch keine Prognosen formulieren. Was Werder Bremen im Trainingslager im Zillertal gegen Ajax und die Wolverhampton Wanderers aber gezeigt hat, lieferte zumindest ein paar Anhaltspunkte für ein zartes Zwischenfazit.

Die taktischen Veränderungen

Nachdem sich die sportliche Leitung immer noch bedeckt hält, was die Weiterentwicklung der Spielidee für die kommende Saison betrifft, konnten in beiden Spielen doch unterschiedliche Testphasen erkannt werden.

Gegen Ajax bemühte sich Werder besonders in der ersten Halbzeit um ein sehr aggressives, hohes Pressing mit der ersten Anlauflinie im Aufbaudrittel der Niederländer. Die beiden Außenbahnspieler Ludwig Augustinsson und Robert Bauer machten in der 3-5-2-Grundordnung energisch und hoch Druck gegen den Ball.

Selbst gegen das ballsichere Ajax, das auch unter großem Druck und mit Hilfe des Torhüters mit kurzen Pässen von hinten rauskombinieren wollte, gelangen so gute Ballgewinne. Allerdings erwies sich der Ansatz als anfällig, wenn es den Niederländern gelang, die erste Pressinglinie zu überspielen. Dann wurden Probleme im defensiven Zentrum bei Werder sichtbar, wo die Abstimmung noch nicht sauber funktionierte.

Das Umschalten nach Ballgewinn klappte schon wieder recht zügig, in diesen Momenten kann sich die Mannschaft einfach auf gelernte Abläufe verlassen.

Gegen Wolverhampton probierte Alexander Nouri eine ziemlich kuriose Strategie. In einer Art Hybridmodell aus Dreier,- Vierer- und sogar Sechserkette in der letzten Linie gegen den Ball verlegte sich die Mannschaft in einer grundsätzlichen 4-4-2-Anordnung auf ein ungewohnt tiefes Pressing.

Verteidigen im Sechser-Riegel

Der Gegner wurde nach einer gewissen Eingewöhnungszeit erst rund um die Mittellinie angelaufen und das auch nur halbherzig und eher zögerlich. Dafür füllten der linke Außenbahnspieler Theodor Gebre Selassie und Angreifer Fin Bartels die Abwehrkette zu einem Sechser-Riegel auf, davor hielten drei Mittelfeldspieler die Linie. Eine recht kuriose Verteidigungsstrategie gegen einen englischen Zweitligisten mit sehr überschaubaren spielerischen Mitteln - aber eben ein klassischer Testspielfall.

Die Defensivstrategie mutete ein wenig wie ein möglicher Testlauf gegen sehr spielstarke Mannschaften an, wie es Hoffenheim oder die Bayern sind. Nouri erklärte die Anordnung mit dem Versuch, sich im Spiel gegen den Ball mehr Flexibilität anzueignen.

Werders Offensivspiel fand in den kompletten 90 Minuten gegen Wolverhampton trotz einiger (personeller) Umstellungen überhaupt nicht statt. Es gab keine Gelegenheiten aus dem freien Spiel oder dem Umschaltspiel. Und auch die Standards blieben bis auf zwei Lattentreffer von Zlatko Junuzovic nach direkten Freistößen in der Endphase sehr schwach.

Werder versuchte sich mit dem Ball in einem Dreier-Aufbau mit zwischen die Innenverteidiger zurückfallenden zentralen Mittelfeldspielern, bekam aber keine Linie in sein Pass- und Positionsspiel und hatte so nach jeweils nur kurzen Stafetten immer wieder schnelle Ballverluste.

Die Neuen

Neben Augustinsson bekamen auch Jerome Gondorf, Yuning Zhang und Jiri Pavlenka ordentlich Einsatzzeiten. Dazu Jesper Verlaat, der in den Profikader reinschnuppern durfte.

Besonders gespannt durfte man auf Pavlenka sein, der unter der Woche sehr intensiv mit Torwarttrainer Christian Vander trainierte, in den Spielen aber nur mäßig zu überzeugen wusste. Auf der Linie machte der Tscheche eine ordentliche Figur, hatte aber sichtbare technische Probleme mit dem Ball am Fuß.

Gegen Ajax unterlief ihm ein kapitaler Abspielfehler, gegen die Wolves hatten seine Zuspiele ins Mittelfeld eine sehr hohe Streuung. Dazu kommt das Problem der mangelhaften Kommunikation mit den Vorderleuten - in beiden Disziplinen war der gegen Ajax bis zum Spielabbruch eine knappe halbe Stunde getestete Michael Zetterer deutlich stärker.

Ähnlich wie Pavlenka hatte auch Verlaat ein paar gute Szenen, denen aber auch heftige Aussetzer gegenüberstanden. Beim Gegentor gegen Ajax begleitete der Innenverteidiger den Torschützen nur und ließ den Abschluss aus einer gefährlichen Distanz zu. Im zweiten Test durfte Verlaat erneut beginnen, leitete mit einem missglückten Rückpass aber fast die Führung der Engländer ein. Immerhin stand er aber gleich zweimal in der Startelf.

Gondorf spielte im zentralen Mittelfeld beide Male von Beginn an, zeigte seine Flexibilität und Robustheit im Zweikampf. Augustinsson hatte ein paar starke Offensivszenen und deutete an, wie clever er in der Positionsfindung auf der schwierigen Außenbahn agieren kann. Der Schwede hat ein gutes Gespür für die Umschaltmomente, eine saubere Technik und zeigte sich sehr abschlussfreudig.

Zhang dufte erst gegen Wolverhampton über einen längeren Zeitraum ran, blieb aber nahezu unsichtbar. Der Chinese war sichtlich bemüht, bloß keinen Fehler zu machen und wirkte in den Trainingseinheiten noch etwas isoliert vom Rest.

Die Sorgenkinder

Für Zlatko Junuzovic, Aron Johannsson und Niklas Schmidt waren die Tage im Zillertal auf unterschiedliche Weise sehr bedeutsam. Junuzovic‘ Wechselabsichten liegen vorerst auf Eis, sportlich präsentierte sich der Kapitän als einer der wenigen Spieler mit Offensivideen und Spielfreude.

Johannsson war gegen Ajax nach sehr langer Zeit mal wieder ein Startspieler. Nach Claudio Pizarros Abgang steht der Amerikaner unter besonderer Beobachtung, wusste seine Chance aber nur teilweise zu nutzen. Immerhin scheint Nouri weiter auf Johannssons Dienste zu setzen, der im zweiten Test gegen Wolverhampton wegen muskulärer Probleme nicht im Aufgebot stand.

Schmidt sorgte wegen unübersehbarer Gewichtsprobleme gleich zu Beginn für Aufsehen, der Youngster wurde im ersten Spiel gegen Ajax bis zum Abbruch auch als einziger Spieler nicht eingesetzt. Der 19-Jährige zeigte bei seinem Einsatz gegen Wolverhampton fußballerisch einige schöne Ansätze, dürfte die Versäumnisse in der Sommerpause aber noch eine ganze Weile mit sich herumschleppen.