Alexander Nouri wurde im Iran mit einem riesigen Plakat begrüßt. (Screenshot/Werder.de)

Das ist mal ein Empfang! Alexander Nouri war gerade in der iranischen Hauptstadt Teheran angekommen, da sah er auf der Fahrt vom Flughafen ins Zentrum ein rund 40 Meter langes Banner an der Autobahn, das einzig und allein ihm galt. "Herr Alexander Nouri, iranischer Cheftrainer von Werder Bremen Deutschland, herzlich willkommen" stand darauf in Deutsch, Englisch und Persisch.

Seit Sonntag befinde sich Nouri zusammen mit seinem Vater auf einer privaten Iran-Reise, teilte Werder am Montag mit. Der 37-Jährige wurde zwar in Buxtehude geboren, doch er besitzt neben der deutschen auch die iranische Staatsbürgerschaft, weil sein Vater aus dem 80-Millionen-Einwohner-Land in Vorderasien stammt. "Ich bin nach einer Reise im Jahr 2005 erstmals wieder hier und hatte in den ersten Stunden schon viele freundliche Begegnungen", sagte Nouri laut "Werder.de".

Als Bundesliga-Coach ist er im Herkunftsland seines Vaters mittlerweile eine Berühmtheit. Eingeladen in den Iran wurde der Coach vom iranischen TV-Sender "IRIB TV" als Gast der Show "Navad", der wichtigsten Sportsendung des Landes mit dem bekannten Moderator Adel Ferdosipour. Auch ein Abendessen mit Funktionären des Fußballverbands und der Besuch des Länderspiels Iran gegen Usbekistan am Montagabend stehen laut "Werder.de" auf Nouris Programm. (crb)