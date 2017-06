Werder-Stürmer Claudio Pizarro. (nordphoto)

Fakt ist, dass Pizarro nicht die in dieser Woche stattfindende individuelle Leistungsdiagnostik der Werder-Profis absolviert. Er sei dazu nicht eingeladen worden, schreibt die „Sport Bild“. Dem Bericht zufolge habe sich Nouri bereits gegen den 38-Jährigen entschieden. Demnach habe der Peruaner, dessen Vertrag in Bremen in diesem Juni ausläuft, unter dem Werder-Trainer keine Zukunft mehr, weil er zu alt sei.

Dass Nouri harte Entscheidungen treffen kann, hat er zuletzt bei den Personalien Felix Wiedwald und seinem ehemaligen Co-Trainer Florian Bruns gezeigt. Werders Sportchef Frank Baumann betonte aber gegenüber der Sportzeitschrift: „Alex hat sich nicht geändert. Er hat auch in der vergangenen Saison harte Entscheidungen getroffen. Es wäre unfair, wenn ihm sein Vorgehen jetzt negativ ausgelegt wird.“ (fel)