In Dortmund noch gemeinsam auf der Bank: Bruns und Nouri. (nordphoto)

„Überhaupt nicht. Ich habe eine unheimlich hohe Wertschätzung Flo gegenüber als Mensch und für seine Expertise. Da gab es überhaupt keine Irritationen“, so Nouri. Der 37-Jährige betont: „Für diese Saison war die Konstellation super, sehr gut und auch wichtig. Aber für die neue Saison definiere ich meine Rolle etwas anders, ich möchte noch mehr Einfluss im Trainingsalltag ausüben, auf dem Platz die Übungen noch aktiver leiten.“ Werders Chefcoach ließ im Gespräch mit dem WESER-KURIER zudem noch wissen, dass er dem dritten Mann „in dieser Konstellation mit Markus (Anm.d.Red. Co-Trainer Markus Feldhoff) und mir, die sehr viel machen wollen“, nicht mehr gerecht werden könnte.

Am Sonntag hatte Werder offiziell bestätigt, dass Bruns nicht mehr als Co-Trainer für das Bundesligateam der Grün-Weißen tätig ist. Trotzdem wollen die Bremer gerne in anderer Form mit dem Oldenburger weiterarbeiten. „Wir wollen ihn gern weiter an Werder binden. Wir werden in der Sommerpause in aller Ruhe Gespräche führen“, sagte Sportchef Frank Baumann. (wk)